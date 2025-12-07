Cómo limpiar y reparar los talones negros y agrietados por andar descalzo

Si la idea es ponerle limpiar y ponerle punto final al mal aspecto que tienen los talones, hay un truco casero que los recupera y es más que eficaz.

Cómo limpiar y reparar los talones negros y agrietados

Hay un punto que no todos conocen y es qué, si no se tratan los talones negros por la suciedad y el roce diario, como así también los talones agrietados, normalmente ocasionados por la sequedad, pueden traer series consecuencias para la salud.

El mayor problema de dejarse estar con la salud de los talones, es que con el paso del tiempo, se pueden producir fisuras más profundas, teniendo que ser tratadas ya con especialistas ante el riesgo de infección.

Un buen método para limpiar las impurezas negras del talón, se basa en estos tres trucos caseros:

Poner mayonesa en la zona afectada y dejarla reposar por varios minutos sobre la zona negra. Refregar con un trapo seco para retirar la suciedad.

Humedecer con aceite de oliva la zona sucia y esperar algunos minutos antes de remover la suciedad, también con un trapo en seco.

Al igual que con la mayonesa y el aceite de oliva, se puede repetir la operación con una pasta compuesta de bicarbonato de socio y agua.

Limpiar talones agrietados

Para reparar los talones agrietados, se recomienda seguir estos trucos caseros: