Cómo limpiar y reparar los talones negros y agrietados por andar descalzo

A un gran número de personas les encanta caminar descalzos, sin importar si los talones de los pies se ponen negros y la planta luce un aspecto sucio. Al andar descalzo, los talones se agrietan y quedan feo a la vista. Por suerte se pueden limpiar re reparar con un truco casero que no falla.
En época de temperaturas altas, en primavera y verano, los pies de las personas están muy expuestas al aire libre.
El uso frecuente de ojotas y sandalias, donde los talones padecen el trajín del día, quedan muy sucios y secos, por lo que el aspecto no es el mejor.
Si la idea es ponerle limpiar y ponerle punto final al mal aspecto que tienen los talones, hay un truco casero que los recupera y es más que eficaz.
Cómo limpiar y reparar los talones negros y agrietados
Hay un punto que no todos conocen y es qué, si no se tratan los talones negros por la suciedad y el roce diario, como así también los talones agrietados, normalmente ocasionados por la sequedad, pueden traer series consecuencias para la salud.
El mayor problema de dejarse estar con la salud de los talones, es que con el paso del tiempo, se pueden producir fisuras más profundas, teniendo que ser tratadas ya con especialistas ante el riesgo de infección.
Un buen método para limpiar las impurezas negras del talón, se basa en estos tres trucos caseros:
- Poner mayonesa en la zona afectada y dejarla reposar por varios minutos sobre la zona negra. Refregar con un trapo seco para retirar la suciedad.
- Humedecer con aceite de oliva la zona sucia y esperar algunos minutos antes de remover la suciedad, también con un trapo en seco.
- Al igual que con la mayonesa y el aceite de oliva, se puede repetir la operación con una pasta compuesta de bicarbonato de socio y agua.
Limpiar talones agrietados
Para reparar los talones agrietados, se recomienda seguir estos trucos caseros:
- Humedecer los talones al menos dos veces al día, como mínimo.
- Lavar antes de irse a dormir con agua con jabón. Secarl con pequeños golpecitos.
- Utilizar humectantes que sean espesos.
- Usar alguna crema espesa antes de dormir en la zona afectada, con la ayuda de medias de algodón para que haga efecto.
- Con una esponja vegetal o una escofina, retirar excesos de piel muerta.