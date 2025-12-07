El truco casero japonés para desengrasar una plancha o sartén: usando un hielo

Esto a la larga puede dañar el material y desgastarlo, además es un proceso más lento. Pero cuidado, no lo uses con mucha frecuencia porque podría dañar la plancha. Lo mejor es limpiar con este método cuando la plancha o sartén están muy engrasadas o con pegotes y evitar materiales antiadherentes delicados.

Cómo funciona el truco casero del hielo en la plancha: una técnica japonesa facilísima

Este truco casero consiste básicamente en calentar la plancha de alimentos por un rato, hasta que agarre bastante temperatura, y luego colocar un cubo de hielo o dos sobre la superficie metálica.

El hielo sirve para limpiar los restos de comida adheridos. Asegúrate siempre que la plancha, fuente o sartén estén calientes, pero apagadas para evitar accidentes y quemaduras en el hogar.

Embed - Truco De Los Chefs Para Limpiar La Plancha

Lo que se produce en este procedimiento es un choque térmico inmediato. Cuando colocamos el hielo frío sobre la plancha caliente, se produce una contracción repentina del metal que permite despegar la grasa y comida pegada. El hielo se derrite rápidamente y genera vapor por el calor.

El choque térmico es muy bueno para limpiar, siempre y cuando no quemes tus manos y lo realices con mucho cuidado. Una vez que el hielo haga su efecto, espera a que la plancha se enfríe y limpia con normalidad, retirando la mugre desprendida.

Un truco casero y algo más: con qué otros ingredientes puedo limpiar la plancha de cocina

Si el truco casero del hielo no te convence, existen otros procedimientos o técnicas de limpieza para planchas de cocina.

plancha de cocina También existen productos específicos para limpiar las planchas y sartenes.