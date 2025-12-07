Para cada problema del hogar o asunto de limpieza, existe un truco casero, sencillo y barato. A veces esos trucos parecen un poco raros y ficticios, pero solo es cuestión de intentarlo para comprobar que efectivamente funcionan. Hoy te comparto un truco casero muy usado en las cocinas japonesas para limpiar las planchas de alimentos usando un hielo.
El truco casero japonés para desengrasar una plancha o sartén: usando un hielo
Una solución rápida y barata para recuperar una vieja plancha llena de pegotes. Sigue leyendo para conocer este truco casero
Existe un tipo de plancha lisa de cocina que se utiliza mucho en los restaurantes, sobre todo en las hamburgueserías. Estas planchas son bastante grandes y poco removibles como para quitarlas de la estructura y limpiarlas en la pileta de los platos.
Para este truco casero vas a necesitar un hielo y también puedes realizarlo en casa con tu plancha o sartén. Normalmente, los restaurantes de comida rápida usan productos de limpieza un poco abrasivos y esponjas de acero para refregar y limpiar la grasa adherida.
Esto a la larga puede dañar el material y desgastarlo, además es un proceso más lento. Pero cuidado, no lo uses con mucha frecuencia porque podría dañar la plancha. Lo mejor es limpiar con este método cuando la plancha o sartén están muy engrasadas o con pegotes y evitar materiales antiadherentes delicados.
Cómo funciona el truco casero del hielo en la plancha: una técnica japonesa facilísima
Este truco casero consiste básicamente en calentar la plancha de alimentos por un rato, hasta que agarre bastante temperatura, y luego colocar un cubo de hielo o dos sobre la superficie metálica.
El hielo sirve para limpiar los restos de comida adheridos. Asegúrate siempre que la plancha, fuente o sartén estén calientes, pero apagadas para evitar accidentes y quemaduras en el hogar.
Lo que se produce en este procedimiento es un choque térmico inmediato. Cuando colocamos el hielo frío sobre la plancha caliente, se produce una contracción repentina del metal que permite despegar la grasa y comida pegada. El hielo se derrite rápidamente y genera vapor por el calor.
El choque térmico es muy bueno para limpiar, siempre y cuando no quemes tus manos y lo realices con mucho cuidado. Una vez que el hielo haga su efecto, espera a que la plancha se enfríe y limpia con normalidad, retirando la mugre desprendida.
Un truco casero y algo más: con qué otros ingredientes puedo limpiar la plancha de cocina
Si el truco casero del hielo no te convence, existen otros procedimientos o técnicas de limpieza para planchas de cocina.
- Otra opción de truco casero, consiste en preparar una pasta de bicarbonato de sodio y agua, untarla en la plancha y luego rociar un poco de vinagre para que la mugre de la plancha se despegue.
- También puedes limpiar la plancha con una mezcla de sal y jugo del limón. El jugo de limón, al igual que el vinagre, es un ingrediente ácido que remueve manchas muy pegadas.