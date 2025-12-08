Por qué cada vez más personas dejan de armar el arbolito de Navidad y qué factores psicológicos influyen

Para muchas personas, la Navidad y sus tradiciones luces, regalos, reuniones, adornos representan magia, nostalgia y unión. Pero para otras, esos mismos símbolos pueden activar recuerdos dolorosos, estrés o ansiedad. En este contexto, elegir no armar el arbolito de Navidad deja de ser un simple “pereza navideña”: se convierte en una decisión consciente de proteger el bienestar emocional.
Alejarse de la decoración no implica indiferencia hacia las fiestas ni falta de espíritu navideño, sino una forma distinta de vivirlas con menos presión, expectativas o exigencias sociales.
Cuando la alegría esperada despierta tristeza o recuerdos
Especialistas coinciden en que en épocas de fin de año pueden agitarse sentimientos de culpa, nostalgia, pérdidas o duelo. Así lo explica Rolando Salinas, jefe de Salud Mental del Hospital Alemán: organizar fiestas y encuentros muchas veces suma responsabilidades, obligaciones y tensión emocional. Para quienes atraviesan una pérdida reciente o una situación personal vulnerable, sumarse a la decoración puede disparar malestar.
En ese sentido, renunciar al árbol puede ser una forma de respetar el propio ritmo emocional, minimizando la sobrecarga que tantas luces, mensajes de felicidad y reuniones sociales suelen traer consigo.
Más allá de la tradición: diversidad de motivos personales
Las razones para evitar el arbolito pueden ser muy variadas y todas válidas:
- Cansancio y saturación: el cierre del año laboral, las obligaciones cotidianas y la rutina pueden dejar poco espacio para celebraciones.
- Distanciamiento emocional: quienes atraviesan duelos, relaciones rotas o emigraciones familiares pueden sentir que la Navidad recarga nostalgias.
- Sensibilidad personal: para individuos introvertidos, ansiosos o con baja tolerancia a estímulos sociales, las fiestas pueden resultar agobiantes.
- Nuevas formas de celebrar: algunos optan por rituales distintos más íntimos, simples o simbólicos adaptados a sus valores actuales.
No armar el árbol: ¿rebeldía, autocuidado o búsqueda de autenticidad?
La decisión de no decorar la casa puede verse con recelo por parte de quienes esperan el tradicional “espíritu navideño”. Pero, desde una mirada psicológica, se trata de una elección legítima. Tal como plantea Thomas Henricks sociólogo citado en estudios recientes, no todos sienten afinidad con los modelos colectivos de celebración. Algunos se sienten “forasteros”, otros “sobrepasados” por la intensidad social: y está bien respetar esos límites.
Evitar el árbol no significa renunciar a la Navidad: implica redefinirla a partir de lo personal, priorizando el bienestar emocional sobre lo simbólico.
Consejos para quienes prefieren una Navidad sin adornos y buscan paz interior
- Escuchá tus sensaciones: si la idea de decorar te genera tensión o nostalgia, permitirte no hacerlo.
- Reemplazá rituales: una cena simple, un encuentro íntimo o un gesto simbólico pueden reemplazar la decoración.
- Comunicalo con honestidad: para evitar malentendidos, explicá a familiares o amigos que tu elección responde a tu bienestar.
- Cuidá tu salud emocional: si la Navidad despierta recuerdos dolorosos, buscá contención emocional o espacio para procesar en calma.
La Navidad ya no tiene por qué ser un molde universal: puede adaptarse, transformarse, resignificarse. Decidir no poner el arbolito no es un acto de desamor es un acto de honestidad y respeto por uno mismo.