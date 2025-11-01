Atlético de Madrid goleó al Sevilla con una gran labor de los argentinos

Atlético de Madrid goleó al Sevilla por 3 a 0, de local, este sábado, por la fecha 11 de la Liga española, con goles de los jugadores de la Selección argentina Julián Álvarez y Thiago Almada. El delantero Giuliano Simeone también anduvo muy bien.
Atlético de Madrid hizo un gran partido y goleó al Sevilla con una gran labor de Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone
Julián Álvarez marcó el primero con un tiro desde el punto penal y Thiago Almada amplió la diferencia tras una gran jugada de Giuliano Simeone. Así el equipo que dirige Diego Simeone volvió a meterse en zona de Champions League.
El primer gol del encuentro llegó a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Julián Álvarez marcó de penal. El ex River definió con categoría y marcó su séptimo tanto en el Atlético en esta temporada, por lo que sigue mostrando un gran nivel.
Mientras que a los 39' del segundo tiempo, Thiago Almada amplió la ventaja. Giuliano Simeone desbordó por derecha y asistió con un centro atrás preciso para que el exVélez ponga el segundo.
A los 44 minutos de la segunda parte Antoine Griezmann selló el 3-0 definitivo tras una asistencia de Almada, que coronó su gran noche con participación directa en los últimos dos goles.
Fue un gran triunfo del equipo colchonero, que venía de vencer al Betis por 2 a 0, de visitante.
Con este resultado, el Colchonero suma 22 unidades, está en el cuarto lugar a cinco unidades del líder Real Madrid (tiene un partido menos) y está ubicado en zona de Champions League.
En la próxima jornada el equipo que orienta el Cholo Simeone recibirá al Levante. El partido de la fecha 12 del certamen español se jugará el sábado 8 de noviembre a las 14.30.
Por la Champions, el elenco madrileño recibirá al Union Saint-Gilloise de Bélgica el martes 4 de noviembre a las 17.