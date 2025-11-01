Atlético de Madrid goleó al Sevilla con una gran labor de los argentinos

Embed

Mientras que a los 39' del segundo tiempo, Thiago Almada amplió la ventaja. Giuliano Simeone desbordó por derecha y asistió con un centro atrás preciso para que el exVélez ponga el segundo.

A los 44 minutos de la segunda parte Antoine Griezmann selló el 3-0 definitivo tras una asistencia de Almada, que coronó su gran noche con participación directa en los últimos dos goles.

Fue un gran triunfo del equipo colchonero, que venía de vencer al Betis por 2 a 0, de visitante.

Atlético de Madrid está en zona de Champions

Con este resultado, el Colchonero suma 22 unidades, está en el cuarto lugar a cinco unidades del líder Real Madrid (tiene un partido menos) y está ubicado en zona de Champions League.

En la próxima jornada el equipo que orienta el Cholo Simeone recibirá al Levante. El partido de la fecha 12 del certamen español se jugará el sábado 8 de noviembre a las 14.30.

Por la Champions, el elenco madrileño recibirá al Union Saint-Gilloise de Bélgica el martes 4 de noviembre a las 17.