El Barcelona le ganó 3 a 1 al Atlético Madrid y se afianza como líder de la Liga de España

Por la 15ª fecha de la Liga de España, el Barcelona venció de local este martes al Atlético de Madrid por 3 a 1 en el estadio Spotify Camp Nou y se mantiene como el líder del certamen de la máxima categoría del fútbol ibérico.
Los goles del conjunto blaugrana fueron obra de Raphinha, a los 26 minutos del primer tiempo, y Dani Olmo y Ferran Torres, a los 20’ y 51’ del complemento, respectivamente, mientras que Alex Baena abrió el marcador para los Colchoneros, a los 19 minutos de la etapa inicial.
El FC Barcelona, dirigido por el alemán Hansi Flick se afianzó en lo más alto del campeonato de la Liga de España con 37 puntos, a cuatro del escolta Real Madrid quien deberá visitar al Athletic Bilbao este miércoles desde las 15 -hora argentina-.
Por su parte, los comandados por el argentino Diego Simeone y que también cuentan con la presencia de los albicelestes Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Thiago Almada, cayeron a la cuarta posición de la clasificación con 31 unidades.
La primera mitad fue de clara paridad, tanto en el juego como en el resultado ya que ambos equipos se fueron al descanso 1-1. Alex Baena golpeó primero para la visita con un toque sutil ante la salida del arquero Joan García.
Sin embargo, al poco tiempo, el extremo brasileño Raphinha eludió al guardameta rival, Jan Oblak, y definió suave sin oposición para volver a igualar el encuentro. Barcelona tuvo la chance de irse en ventaja al entretiempo, pero Robert Lewandowski falló un disparo desde el punto penal.
No obstante, el elenco de Cataluña demostró todo su poderío ofensivo en el complemento y extendió la ventaja a dos goles, marcando el 3-1 definitivo.
Primero, Dani Olmo capturó una serie de rebotes y sacó un zurdazo lejos del alcance del guardavallas del Atlético de Madrid. Luego, Ferran Torres apareció solo dentro del área y, tras una gran asistencia de Alejandro Baldé, sentenció la partida.
Julián Álvarez disputó la totalidad del encuentro, al igual que Nahuel Molina, mientras que Nico González se retiró del terreno de juego al comienzo del complemento en lugar del inglés Conor Gallagher.
En tanto, Giuliano Simeone fue reemplazado Alexander Sorloth a los 18’ del mismo periodo y, al mismo tiempo, Thiago Almada vio acción en lugar de Alex Baena.