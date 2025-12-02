Fuerte temblor se sintió en Mendoza y San Juan con una magnitud de 4,6 grados

Un temblor de importante intensidad se sintió en Mendoza este martes. Fue a las 20.28. La magnitud fue de 4,6 grados en la escala de Richter con una profundidad de 10 kilometros. En primera instancia se informó que había sido de 4,6 pero luego se corrigió el dato.
De acuerdo con el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) el epicentro se ubicó a 47 kilómetros al suroeste de Media Agua (San Juan); 49 kilómetros al norte de Lavalle y 63 kilómetros al este de Uspallata.
Apenas producido el temblor hubo muchos mensajes en medios de comunicación y redes sociales en los que se sucedieron comentarios sobre movimientos de objetos, sobre todo de los que están en el aire, como lámparas y otros.
En principio no se reportaron daños materiales ni víctimas.
El anterior temblor en Mendoza se había registrado el lunes a las 6.44 pero con una magnitud mucho menor, de 2,7 grados, por lo casi no fue percibido por la población. En cuanto a esta misma jornada, San Juan tuvo un sismo de 2,8 grados poco antes de las 18.