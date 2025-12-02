Fuerte temblor se sintió en Mendoza y San Juan con una magnitud de 4,6 grados

De acuerdo con el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) el epicentro se ubicó a 47 kilómetros al suroeste de Media Agua (San Juan); 49 kilómetros al norte de Lavalle y 63 kilómetros al este de Uspallata.

temblor en mendoza

Apenas producido el temblor hubo muchos mensajes en medios de comunicación y redes sociales en los que se sucedieron comentarios sobre movimientos de objetos, sobre todo de los que están en el aire, como lámparas y otros.