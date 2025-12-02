Palomita, chilena agónica y Topo Gigio: show del Cuti Romero en el empate de Tottenham

Los dos goles de los Spurs fueron convertidos por Cristian Romero. El segundo, que significó el empate agónico del visitante, fue de chilena. Por su parte, para el local anotaron el volante Bruno Guimarães y el delantero Anthony Gordon, de penal.

Con la reciente igualdad, el equipo del defensor argentino está undécimo en la tabla de posiciones, con 19 unidades, mientras que las Urracas están dos puestos por detrás, con la misma cantidad de puntos.

¡EL CUTI EMPATA PARA EL TOTTENHAM! Palomita de Romero para marcar el 1-1 de los Spurs ante Newcastle.





La primera llegada del partido fue para el local. A los 34 minutos del primer tiempo, con un desborde por derecha de Joelinton, cuyo remate bajo y cruzado dio en el palo. Ambos equipos se fueron al descanso sin alegrías.

Los goles aparecieron en la segunda mitad. A los 25 minutos, un centro desde la izquierda pivoteado por Nick Woltemade fue rematado por Guimarães, que abrió el pie derecho en el borde del área y puso el 1-0.

El Cuti abrió su cuenta personal en 32 minutos. Tras un centro bajo, y al primer palo, de Mohammed Kuddus, el argentino atacó y definió de palomita, agarrando a contrapié al arquero rival y marcando la igualdad.

¡¡NOOO CUTIII!! ¡¡GOLAZO DE CHILENA Y DOBLETE DE CRISTIAN ROMERO PARA EL 2-2 DEL TOTTENHAM ANTE NEWCASTLE!!





Cuando iban 40', un agarrón en el área del Tottenham fue sancionado como penal, el cual fue ejecutado por Gordon. El delantero inglés colocó su remate a media altura, al palo izquierdo de Guglielmo Vicario, y volvió a poner al Newcastle en ventaja

Pero en el cuarto minuto de descuento, de los nueve que había adicionado el árbitro, apareció nuevamente Cuti Romero. El campeón del mundo definió de chilena y decretó la agónica igualdad para los Spurs en condición de visitante.