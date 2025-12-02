Fin del misterio: así serían las listas para las elecciones en Godoy Cruz

Pero estos, viejos conocidos en la política de Godoy Cruz, no estarán solos. Adrián Sajú, quien ya había sido candidato en las elecciones presidenciales que se desarrollaron en 2021, vuelve a decir presente.

Cada uno de los mencionados anteriormente deberá buscar 26 miembros para sumar a su lista y que todos cumplan con los requisitos para poder participar de los comicios que se avecinan.

jose-mansur1.jpg José Mansur encabezará una de las listas que se presentará el próximo 13 de diciembre.

Si bien resta conocer el resto de los equipos de trabajo de cada uno, todo hace indicar que Da Fré acompañará en binomio a Chapini y Mansur sería escoltado por su hijo.

Los socios con categoría de Pleno podrán emitir su voto el 13 de diciembre, en la sede del Club, de 9 a 18 horas. Se estima que un total de 1.200 hinchas son los que están habilitados para elegir autoridades.