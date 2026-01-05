El país con más barcos de guerra del mundo: superó a Estados Unidos y en tiempo récord cambió el mapa naval

Hace quince años, la Marina china era poderosa, pero no rivalizaba con la de Estados Unidos. Hoy, cada puerto refleja un proyecto estratégico nacional, controlar rutas comerciales vitales, proyectar poder y consolidar una capacidad defensiva que parece pensada para las próximas décadas. La velocidad con la que se alcanzó este crecimiento, revela un país decidido dominar los mares del mundo.

Flota de barcos China (2)

Los 10 países con las flotas más poderosas del planeta Tierra

Esta expansión y modernización de la flota china se debe a una estrategia nacional enfocada en el fortalecimiento de su poder naval, respaldada por una inversión sustancial en infraestructura y tecnología. Empresas estatales como la China State Shipbuilding Corporation (CSSC) han jugado un papel crucial en este proceso, produciendo más tonelaje en un solo año que toda la industria naval de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial

Según Global Firepower, los países con las flotas navales más imponentes en 2025 son: