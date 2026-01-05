Según un informe de Global Firepower, portal que evalúa y clasifica el poder militar de los países, no solo importa el número de barcos, también se consideran la innovación tecnológica de los buques y su capacidad de despliegue global. Te contamos que país lidera el ranking.
El país con más barcos de guerra del mundo: superó a Estados Unidos y en tiempo récord cambió el mapa naval
En apenas dos décadas, la Marina del Ejército Popular de Liberación de China ha crecido de manera vertiginosa. Mientras Estados Unidos se enfocaba en mantener su flota con portaviones de última generación y alta tecnología, China apostó por la combinación de cantidad y modernización de barcos.
Hace quince años, la Marina china era poderosa, pero no rivalizaba con la de Estados Unidos. Hoy, cada puerto refleja un proyecto estratégico nacional, controlar rutas comerciales vitales, proyectar poder y consolidar una capacidad defensiva que parece pensada para las próximas décadas. La velocidad con la que se alcanzó este crecimiento, revela un país decidido dominar los mares del mundo.
Los 10 países con las flotas más poderosas del planeta Tierra
Esta expansión y modernización de la flota china se debe a una estrategia nacional enfocada en el fortalecimiento de su poder naval, respaldada por una inversión sustancial en infraestructura y tecnología. Empresas estatales como la China State Shipbuilding Corporation (CSSC) han jugado un papel crucial en este proceso, produciendo más tonelaje en un solo año que toda la industria naval de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial
Según Global Firepower, los países con las flotas navales más imponentes en 2025 son:
- China: 777 buques
- Estados Unidos: 490 buques
- Rusia: 350 buques
- Japón: 155 buques
- Corea del Sur: 160 buques
- India: 140 buques
- Reino Unido: 75 buques
- Francia: 110 buques
- Italia: 75 buques
- Australia: 60 buques