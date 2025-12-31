No es solo un barco, es una pieza estratégica del mundo petrolero offshore, un buque que resume la ambición humana de extraer energía incluso en los lugares más remotos del mundo.

_Bonga FPSO (1)

El barco que produce 225.000 barriles de petróleo al día: la plataforma flotante más grande del mundo

El Bonga FPSO es un barco de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, un FPSO, que opera en aguas profundas frente a la costa de Nigeria, en el Golfo de Guinea. Fue diseñado para permanecer fijo durante años sobre un yacimiento submarino, funcionando como una verdadera ciudad industrial flotante.