No es solo un barco, es una pieza estratégica del mundo petrolero offshore, un buque que resume la ambición humana de extraer energía incluso en los lugares más remotos del mundo.
El barco que produce 225.000 barriles de petróleo al día: la plataforma flotante más grande del mundo
El Bonga FPSO es un barco de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, un FPSO, que opera en aguas profundas frente a la costa de Nigeria, en el Golfo de Guinea. Fue diseñado para permanecer fijo durante años sobre un yacimiento submarino, funcionando como una verdadera ciudad industrial flotante.
Este buque pertenece al campo petrolero Bonga, uno de los proyectos más importantes de África Occidental, y desde su puesta en marcha ha sido clave para el desarrollo energético del país y para el suministro de petróleo al mundo.
Como es barco único en el mundo
- mide más de 300 metros de eslora y cerca de 60 metros de ancho. Es un buque que impone respeto, tanto por su tamaño como por su presencia constante en mar abierto.
- el buque tiene la capacidad de almacenar más de 2 millones de barriles de petróleo, lo que le permite operar de manera continua sin depender de infraestructura en tierra.
- puede procesar alrededor de 225.000 barriles de petróleo por día. Este barco transforma el crudo que llega desde el fondo del mar en un recurso listo para ser exportado al mundo.
- conectado al lecho marino mediante complejos sistemas de tuberías, el barco recibe petróleo desde profundidades superiores a los 1.000 metros, un desafío técnico enorme para la industria.
- a diferencia de otros barcos, el Bonga FPSO no navega. Permanece anclado, trabajando día y noche, enfrentando clima, corrientes y el desgaste constante del océano.