El barco que rompió el récord de velocidad: supera los 511.11 km/h

Esto nos lleva a un barco que suena a leyenda. Se trata de un bote, no es una simple máquina, es un testimonio de la ambición humana y de cómo una idea puede transformar el agua en una pista de velocidad infinita.
El barco que rompió el récord de velocidad en el agua: supera los 511.11 km/h
El Spirit of Australia es un hidroplano propulsado por un motor a reacción, diseñado, construido y pilotado por el australiano Ken Warby en la década de 1970. Lo notable no es solo la velocidad que alcanzó este barco, sino que fue fruto de la visión de un hombre que construyó este bote en su propio patio trasero, usando madera, ingenio y piezas encontradas, incluida una turbina de avión Westinghouse J34.
En octubre de 1978, en el embalse de Blowering Dam, Nueva Gales del Sur, Warby llevó el Spirit of Australia a una velocidad promedio oficial de 511.11 km/h (317.58 mph) en dos pasadas opuestas, estableciendo así el récord mundial de velocidad sobre el agua. Hasta hoy, este récord sigue sin ser superado oficialmente, lo que convierte al Spirit of Australia en el barco más rápido jamás registrado.
Como es que este barco logro romper el récord de velocidad
- Impulsado por un motor Westinghouse J34, originalmente diseñado para aviones militares, que brindó la potencia necesaria para romper marcas inimaginables sobre el agua.
- Ken Warby, además de ser el diseñador y constructor, fue el piloto que llevó la embarcación al récord mundial. Su enfoque fue tan práctico como audaz: “No conduces el bote, te lo pones”, solía decir sobre la conducción a velocidades extremas.
- El récord se estableció en Blowering Dam, un embalse de aguas tranquilas en Nueva Gales del Sur, Australia, elegido por su extensión y condiciones favorables para este tipo de intentos.
- El barco ahora se exhibe en el Australian National Maritime Museum en Sídney, donde sigue inspirando a generaciones de ingenieros, navegantes y curiosos.