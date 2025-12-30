El barco que rompió el récord de velocidad: supera los 511.11 km/h

Esto nos lleva a un barco que suena a leyenda. Se trata de un bote, no es una simple máquina, es un testimonio de la ambición humana y de cómo una idea puede transformar el agua en una pista de velocidad infinita.

Spirit of Australia (1)

El barco que rompió el récord de velocidad en el agua: supera los 511.11 km/h

El Spirit of Australia es un hidroplano propulsado por un motor a reacción, diseñado, construido y pilotado por el australiano Ken Warby en la década de 1970. Lo notable no es solo la velocidad que alcanzó este barco, sino que fue fruto de la visión de un hombre que construyó este bote en su propio patio trasero, usando madera, ingenio y piezas encontradas, incluida una turbina de avión Westinghouse J34.