En el planeta Tierra, donde el clima extremo define fronteras naturales infranqueables, existe un barco diseñado no para evitarlas, sino para atravesarlas. En los océanos del Ártico, un buque se impone como la nave más resistente jamás construida por el ser humano.
Este barco no esquiva el hielo, lo rompe, lo empuja y lo parte en dos. Su misión no es solo navegar, sino abrir caminos donde antes no existían rutas. Es la máxima expresión de la ingeniería naval aplicada a la supervivencia en uno de los entornos más hostiles del planeta Tierra.
El barco reforzado más resiste del planeta Tierra: atraviesa metros de hielo sin esfuerzo
Según El País, el Arktika es considerado el rompehielos más potente y resistente jamás construido del planeta Tierra. Este barco pertenece al Proyecto 22220, la clase de rompehielos nucleares más moderna del mundo, diseñada específicamente para operar de forma permanente en el Ártico.
Este barco fue construido en los astilleros Baltiysky Zavod, en San Petersburgo, y entró oficialmente en servicio en 2020. Su desarrollo responde a: mantener abierta la Ruta Marítima del Norte, una vía clave para el comercio y la logística en aguas polares. A diferencia de otros barcos reforzados, utiliza energía nuclear, lo que le permite operar durante años sin necesidad de reabastecimiento de combustible.
Cómo es el barco más resistente del planeta Tierra
- capacidad de ruptura de hielo: este barco puede atravesar capas de hielo de hasta 2,8 a 3 metros de espesor de forma continua, sin perder velocidad.
- estructura reforzada: el casco de este barco está construido con acero de alta resistencia, especialmente diseñado para soportar impactos directos contra hielo compacto.
- equipado con dos reactores nucleares RITM-200, que generan una potencia superior a los 60 MW.
- diseño de doble calado, lo que le permite operar tanto en aguas profundas del Ártico como en ríos congelados.
- mide aproximadamente 173 metros de largo y desplaza más de 33 mil toneladas.
- Autonomía extrema: el barco puede navegar durante largos períodos sin apoyo logístico, funcionando como una base flotante autosuficiente.