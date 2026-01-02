Este barco no esquiva el hielo, lo rompe, lo empuja y lo parte en dos. Su misión no es solo navegar, sino abrir caminos donde antes no existían rutas. Es la máxima expresión de la ingeniería naval aplicada a la supervivencia en uno de los entornos más hostiles del planeta Tierra.

Arktika

El barco reforzado más resiste del planeta Tierra: atraviesa metros de hielo sin esfuerzo

Según El País, el Arktika es considerado el rompehielos más potente y resistente jamás construido del planeta Tierra. Este barco pertenece al Proyecto 22220, la clase de rompehielos nucleares más moderna del mundo, diseñada específicamente para operar de forma permanente en el Ártico.