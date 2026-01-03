No son solo barcos, son gigantes de 400 metros que cruzan océanos, conectan economías y redefinen cómo pensamos sobre energía y comercio global. Estos colosos buques de China ofrecen una nueva narrativa de transición energética.

Buques Chinos (1)

China construye 9 de los barcos portacontenedores más grandes del mundo y cambia el rumbo del comercio marítimo

Según la página oficial del Gobierno de Shanghai estos mega barcos son una clase específica de portacontenedores propulsados por gas natural licuado (GNL), construidos por la China State Shipbuilding Corporation (CSSC) para la naviera francesa CMA CGM.