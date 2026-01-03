No son solo barcos, son gigantes de 400 metros que cruzan océanos, conectan economías y redefinen cómo pensamos sobre energía y comercio global. Estos colosos buques de China ofrecen una nueva narrativa de transición energética.
China construye 9 de los barcos portacontenedores más grandes del mundo y cambia el rumbo del comercio marítimo
Según la página oficial del Gobierno de Shanghai estos mega barcos son una clase específica de portacontenedores propulsados por gas natural licuado (GNL), construidos por la China State Shipbuilding Corporation (CSSC) para la naviera francesa CMA CGM.
Esta serie, conocida como la clase Jacques Saadé, incluye nueve buques gigantescos, cada uno con capacidad para más de 23.000 contenedores cada uno. El uso de gas natural licuado (GNL) en estos barcos como combustible es clave, ya que reduce emisiones de CO, óxidos de nitrógeno y casi elimina el azufre y las partículas finas comparados con combustibles tradicionales.
Como son estos barcos fabricados por China
- La característica técnica más destacada de estos barcos es el diseño del sistema de almacenamiento de combustible. Enormes tanques criogénicos capaces de mantener el gas natural a temperaturas extremadamente bajas, lo que permite viajes de miles de millas sin reabastecimiento.
- Estos barcos posee un largo de casi 400 metros y mangas de más de 60 metros. Son mega buques que marcan un hito claro en la industria naval. El CMA CGM Jacques Saadé, el primero de la serie, abrió el camino, seguido por sus ocho hermanas.
- Todos estos buques de China fueron construidos con la idea de mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones, aunque sin eliminar por completo los combustibles fósiles esto es posible gracias a sus motores duales que utilizan GNL, un combustible más limpio que el fuelóleo tradicional.