Copa África 2026: hay cuatro selecciones clasificadas a los cuartos de final

Senegal, Mali, Camerún y el local Marruecos son los primeros cuatro equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa África.

Díaz es la figura del certamen.

Senegal, Mali, Camerún y el local Marruecos son los primeros cuatro equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa África que sirve de preparación a muchas selecciones para el Mundial 2026.

Este domingo, Marruecos avanzó al vencer por 1 a 0 a Tanzania con gol de Brahim Díaz (auro de 4 goles en igual cantidad de partidos) y luego Camerún le ganó 2 a 1 Sudáfrica para meterse entre las ocho mejores selecciones de la competencia.

Camerún desafiará a Marruecos en los cuartos de la Copa África.

Este sábado, Senegal había eliminado a Sudán (3-1) y Mali le había ganado por penales a Túnez (3-2) por lo que ambos equipos se medirán este viernes 9 de enero por un lugar en las semifinales. Ese mismo día será el cruce entre Marruecos y Camerún.

Los octavos de final de la Copa África se completarán entre lunes y martes.

Los octavos de final de la Copa África

Sábado 3/1

  • Senegal 3 - Sudán 1
  • Malí 1 (3) - Túnez 1 (2)

Domingo 4/1

  • Marruecos 1 - Tanzania 0
  • Sudáfrica 1 - Camerún 2

Lunes 5/1

  • Egipto vs Benín
  • Nigeria vs. Mozambique

Martes 6/1

  • Argelia vs. República Democrática del Congo
  • Costa de Marfil vs. Burkina Faso.

