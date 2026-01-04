Copa África 2026: hay cuatro selecciones clasificadas a los cuartos de final

Este domingo, Marruecos avanzó al vencer por 1 a 0 a Tanzania con gol de Brahim Díaz (auro de 4 goles en igual cantidad de partidos) y luego Camerún le ganó 2 a 1 Sudáfrica para meterse entre las ocho mejores selecciones de la competencia.

sudafrica Camerún desafiará a Marruecos en los cuartos de la Copa África.

Este sábado, Senegal había eliminado a Sudán (3-1) y Mali le había ganado por penales a Túnez (3-2) por lo que ambos equipos se medirán este viernes 9 de enero por un lugar en las semifinales. Ese mismo día será el cruce entre Marruecos y Camerún.