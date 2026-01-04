Otro gol de Lautaro Martínez ayudó al Inter para seguir puntero en la Serie A

Un gol y una asistencia fue el aporte de Lautaro Martínez para que el Inter le gane 3 a 1 al Bologna y conserve el liderazgo de la Serie A tras jugarse la fecha 18.
El polaco Piotr Zielinski, Lautaro y el francés Marcus Thuram fueron los autores de los tantos del local y Santiago Castro descontó sobre el final para la visita marcando su 4to gol en la actual temporada.
Inter sigue siendo el puntero de la Serie A con 39 puntos (ganó 13 y perdió 4) seguido por Milan (38) y Napoli (37) aún cuando los tres equipos tienen un partido pendiente.
Lautaro Martínez, capitán y goleador, llegó a 10 goles en 17 partidos jugados por la Serie A, acumula 14 tantos en 23 encuentros jugados durante la actual temporada y sus números en el Inter indican 167 goles en 358 partidos oficiales.
Giovani Simeone aplicó la Ley del Ex y marcó el primer tanto del Torino en su triunfo 3 a 0 frente al Hellas Verona, uno de los equipos por los que pasó el hijo del Cholo en la Serie A.
Cesare Casaei y el sueco Alieu Njie completaron a victoria del Torino que ocupa el puesto 11 con 23 puntos.
Además, Fiorentina le ganó 1 a 0 a Cremonese y Napoli superó 2 a 0 a Lazio.