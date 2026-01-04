Otro gol de Lautaro Martínez ayudó al Inter para seguir puntero en la Serie A

Lautaro Martínez, capitán y goleador, llegó a 10 goles en 17 partidos jugados por la Serie A, acumula 14 tantos en 23 encuentros jugados durante la actual temporada y sus números en el Inter indican 167 goles en 358 partidos oficiales.

Gol de Gio Simeone y triunfo del Torino

Giovani Simeone aplicó la Ley del Ex y marcó el primer tanto del Torino en su triunfo 3 a 0 frente al Hellas Verona, uno de los equipos por los que pasó el hijo del Cholo en la Serie A.

Cesare Casaei y el sueco Alieu Njie completaron a victoria del Torino que ocupa el puesto 11 con 23 puntos.

Además, Fiorentina le ganó 1 a 0 a Cremonese y Napoli superó 2 a 0 a Lazio.