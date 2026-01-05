¡Es oficial! La impactante presentación de Taty Castellanos como nuevo jugador del West Ham

“Estoy muy contento porque es un reto muy importante para mí personalmente y vengo a aportar, a intentar ayudar al equipo lo máximo que pueda”, afirmó Taty Castellanos en su bienvenida al club perteneciente a la Premier League. "Siempre he defendido la camiseta de cada equipo con la máxima responsabilidad, y quiero decirles que voy a darlo todo para defender esta camiseta y, obviamente, para lograr nuestros objetivos día tras día".
West Ham atraviesa una delicada situación en la Premier League. Los Hammers se encuentran antepenúltimos en la tabla de posiciones con riesgo de descenso, a solo cuatro unidades del último. El arribo de Taty Castellanos es una apuesta para cambiar el curso de una temporada que tiene un alto desafío por delante que es mantener la categoría en la máxima del fútbol inglés.
