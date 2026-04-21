Video: una influencer trans tucumana fue atacada por una clienta en una verdulería

Un violento episodio en un comercio de Buenos Aires tuvo como protagonista a Ámbar Deleo, una reconocida influencer trans oriunda de Concepción, Tucumán. La joven registró en video el momento en que fue increpada y atacada físicamente por otra clienta mientras realizaba compras.
El conflicto escaló rápidamente de una discusión verbal a una agresión directa. En el video, que circuló masivamente en redes sociales, se escucha a la agresora lanzar insultos centrados en la identidad de género de Deleo, al grito de: “¡Sos un hombre, sos un macho!”.
Pese a que la influencer intentó inicialmente mantener la calma respondiendo que solo estaba "comprando tranquila", la situación derivó en forcejeos y gritos que requirieron la intervención de terceros para separar a las mujeres.
La agresora terminó en el piso
Tras el enfrentamiento físico, la atacante cambió drásticamente su postura. Al verse filmada y tras el intercambio de golpes, comenzó a alegar una condición de vulnerabilidad para justificar su accionar o buscar protección.
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La justificación: La mujer afirmó poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD). "Soy discapacitada, me estás haciendo mal", manifestó ante la cámara.
Intervención familiar: La madre de la agresora intervino en la escena simulando un llamado a la policía, mientras Deleo remarcaba la contradicción: “¡Pero vos me atacaste primero!”.
Repercusiones y descargo de la influencer trans
A través de sus redes sociales, Ámbar Deleo confesó estar "en shock" y explicó que su reacción fue una respuesta al hostigamiento y destrato verbal sostenido que recibió en el local.
El hecho ha generado un fuerte debate en la opinión pública. Mientras un sector de los usuarios repudia el ataque transfóbico y defiende el derecho de la influencer a no ser discriminada, otros cuestionan la escalada de violencia física dada la supuesta condición de discapacidad de la otra involucrada.