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Video: una influencer trans tucumana fue atacada por una clienta en una verdulería

Las imágenes fueron publicadas por Ámbar Deleo en su cuenta de Instagram y declaró haber quedado en shock

Gonzalo Ponce
Editado por Gonzalo Ponce
Ámbar Deleo, la influencer trans tucumana que denunció ser agredida.

Ámbar Deleo, la influencer trans tucumana que denunció ser agredida.

Un violento episodio en un comercio de Buenos Aires tuvo como protagonista a Ámbar Deleo, una reconocida influencer trans oriunda de Concepción, Tucumán. La joven registró en video el momento en que fue increpada y atacada físicamente por otra clienta mientras realizaba compras.

El conflicto escaló rápidamente de una discusión verbal a una agresión directa. En el video, que circuló masivamente en redes sociales, se escucha a la agresora lanzar insultos centrados en la identidad de género de Deleo, al grito de: “¡Sos un hombre, sos un macho!”.

Embed - on Instagram: "Estaba en una verdulería cuando una mujer, desde afuera, hacía comentarios en voz alta que eran dirigidos hacia mí. Al repetirse varias veces, salí a preguntarle si tenía algún problema conmigo. La mujer reaccionó de forma agresiva, ante mi reclamo. Ante el temor de que me agrediera físicamente, reaccioné y le di una cachetada. Yo solo había salido a comprar tranquila para cocinar y terminé en una situación totalmente te innecesaria. La verdad, no sé bien qué siento en este momento. Me atravesaron muchas emociones y todavía estoy en shock"
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Pese a que la influencer intentó inicialmente mantener la calma respondiendo que solo estaba "comprando tranquila", la situación derivó en forcejeos y gritos que requirieron la intervención de terceros para separar a las mujeres.

La agresora terminó en el piso

Tras el enfrentamiento físico, la atacante cambió drásticamente su postura. Al verse filmada y tras el intercambio de golpes, comenzó a alegar una condición de vulnerabilidad para justificar su accionar o buscar protección.

  • La justificación: La mujer afirmó poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD). "Soy discapacitada, me estás haciendo mal", manifestó ante la cámara.

  • Intervención familiar: La madre de la agresora intervino en la escena simulando un llamado a la policía, mientras Deleo remarcaba la contradicción: “¡Pero vos me atacaste primero!”.

Embed - on Instagram: "Gracias a la señora que me defendió, la amo Esto pasó acá en Villa Urquiza. Yo solo había salido a comprar tranquila para cocinar y terminé en una situación innecesaria. Llegó la policía, la ambulancia y hasta el padre. Por suerte yo había grabado todo, se lo mostré a la policía y varios vecinos me defendieron. Había gente que estaba escuchando desde afuera y confirmaron que ellas fueron las que empezaron, estaban a mi favor. Al parecer, esta chica tiene un tema psiquiátrico porque presentaron un carnet o algo así. Y para colmo, es de acá nomas cerca, espero no volver a cruzarla. Estoy bien, pero todavía no caigo con lo que pasó. Tengo muchas emociones juntas, estoy temblando y me siento rara. Supongo que mañana será otro día y podré acomodar un poco todo lo que siento."
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Repercusiones y descargo de la influencer trans

A través de sus redes sociales, Ámbar Deleo confesó estar "en shock" y explicó que su reacción fue una respuesta al hostigamiento y destrato verbal sostenido que recibió en el local.

El hecho ha generado un fuerte debate en la opinión pública. Mientras un sector de los usuarios repudia el ataque transfóbico y defiende el derecho de la influencer a no ser discriminada, otros cuestionan la escalada de violencia física dada la supuesta condición de discapacidad de la otra involucrada.

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