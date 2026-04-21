Video: una influencer trans tucumana fue atacada por una clienta en una verdulería

La agresora terminó en el piso

Tras el enfrentamiento físico, la atacante cambió drásticamente su postura. Al verse filmada y tras el intercambio de golpes, comenzó a alegar una condición de vulnerabilidad para justificar su accionar o buscar protección.

La justificación: La mujer afirmó poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD). "Soy discapacitada, me estás haciendo mal", manifestó ante la cámara.

Intervención familiar: La madre de la agresora intervino en la escena simulando un llamado a la policía, mientras Deleo remarcaba la contradicción: “¡Pero vos me atacaste primero!”.

Embed - on Instagram: "Gracias a la señora que me defendió, la amo Esto pasó acá en Villa Urquiza. Yo solo había salido a comprar tranquila para cocinar y terminé en una situación innecesaria. Llegó la policía, la ambulancia y hasta el padre. Por suerte yo había grabado todo, se lo mostré a la policía y varios vecinos me defendieron. Había gente que estaba escuchando desde afuera y confirmaron que ellas fueron las que empezaron, estaban a mi favor. Al parecer, esta chica tiene un tema psiquiátrico porque presentaron un carnet o algo así. Y para colmo, es de acá nomas cerca, espero no volver a cruzarla. Estoy bien, pero todavía no caigo con lo que pasó. Tengo muchas emociones juntas, estoy temblando y me siento rara. Supongo que mañana será otro día y podré acomodar un poco todo lo que siento." View this post on Instagram

Repercusiones y descargo de la influencer trans

A través de sus redes sociales, Ámbar Deleo confesó estar "en shock" y explicó que su reacción fue una respuesta al hostigamiento y destrato verbal sostenido que recibió en el local.

El hecho ha generado un fuerte debate en la opinión pública. Mientras un sector de los usuarios repudia el ataque transfóbico y defiende el derecho de la influencer a no ser discriminada, otros cuestionan la escalada de violencia física dada la supuesta condición de discapacidad de la otra involucrada.