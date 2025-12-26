Taty Castellanos y la danza de los millones: la cifra récord por la que negocian entre Lazio y Flamengo

Los cariocas presentaron una oferta de 22 millones de euros a los que se sumarían otros 3 millones de euros en variables por la cantidad de goles que marque el mendocino.

castellanos 2 Valentín Castellanos podría ser un pase récord para el fútbol sudamericano.

Del lado de los romanos la postura no cambia y la cifra que quieren por el pase del delantero es de 35 millones de euros y no se muestran muy apurados ya que se espera que en enero, abierto el mercado de pases del invierno europeo, aparezcan ofertas de la Premier League que podrían alcanzar el monto deseado.