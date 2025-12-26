Taty Castellanos y la danza de los millones: la cifra récord por la que negocian entre Lazio y Flamengo

Las negociaciones entre Lazio y Flamengo por el pase de Valentín Castellanos están al rojo vivo y podrían derivar en una transferencia récord para el fútbol sudamericano.
Los cariocas presentaron una oferta de 22 millones de euros a los que se sumarían otros 3 millones de euros en variables por la cantidad de goles que marque el mendocino.
Del lado de los romanos la postura no cambia y la cifra que quieren por el pase del delantero es de 35 millones de euros y no se muestran muy apurados ya que se espera que en enero, abierto el mercado de pases del invierno europeo, aparezcan ofertas de la Premier League que podrían alcanzar el monto deseado.
Por lo pronto Valentín Castellanos se entrena en Roma, pero no es seguro que sea titular en el encuentro de este sábado ante Udinese por la fecha 17 de la Serie A de Italia.
A menos de 6 meses del Mundial 2026 Taty Castellanos quiere tener continuidad para pelear un lugar en la Selección argentina y no ve con malos ojos una transferencia.
Otro condimento extra en las negociaciones es que el New York City FC aún conserva el 15% del pase del ex Murialdo y Lazio tendría entre sus objetivos quedarse con otro porcentaje para beneficiarse con una futura transferencia.