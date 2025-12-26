Emiliano Cuvertino sigue los pasos de su padre y brilla como delantero del Atlético Argentino

Emiliano Cuvertino se destaca en el Atlético Argentino equipo con el que se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Mendocina tras vencer a FADEP.
Emiliano Cuvertino, campeón con el Atlético Argentino del Torneo Clausura de Liga Mendocina, es hijo de Walter, ex delantero que dejó su huella en el fútbol mendocino.
Emiliano Cuvertino se destaca en el Atlético Argentino equipo con el que se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Mendocina tras vencer a FADEP.
La Topadora, como lo llaman sus amigos, sigue los pasos que su padre Walter quien tuvo un gran recorrido en el fútbol de Mendoza y también jugaba de delantero.
Emi Cuvertino marcó 25 goles en el Boli y este domingo jugará la final anual ante FADEP: "Estamos con ganas de querer ganar otra vez. Aunque ya ganamos el Clausura, tenemos ganas de salir campeones del año y estamos con toda la fuerza para ganar este partido", contó el joven futbolista que hizo todas las divisiones inferiores en Godoy Cruz, uno de los clubes en los que jugó su padre.
Curiosamente el delantero de 21 años jugó también en FADEP y marcó 6 goles. Sobre su ex club, expresó: "Estuve poco tiempo, dejé muy buenos amigos y tengo a varios ex compañeros, pero hoy me toca defender la camiseta del Atlético Argentino y trato de dejar todo, como siempre lo hice"-
Emiliano habló de su padre Walter con emoción: "Me ha marcado mucho desde mis inicios y aunque no lo alcancé a ver jugar siempre trato de copiar los movimientos que él tenía viendo los los videos. También me da muchos consejos para que siga aprendiendo y creciendo en el fútbol".
Del otro lado Walter definió las virtudes futbolísticas de su hijo: "Tiene algo muy parecido a mí que es la obsesión por el gol. Lo definiría como un jugador muy parecido a lo que era Mario Kempes: muy potente, maneja las dos piernas y va siempre al frente. Vino a jugar a Argentino para buscar una proyección y su ilusión es triunfar en el fútbol".
Más de Walter Cuvertino