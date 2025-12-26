Emiliano Cuvertino sigue los pasos de su padre y brilla como delantero del Atlético Argentino

Curiosamente el delantero de 21 años jugó también en FADEP y marcó 6 goles. Sobre su ex club, expresó: "Estuve poco tiempo, dejé muy buenos amigos y tengo a varios ex compañeros, pero hoy me toca defender la camiseta del Atlético Argentino y trato de dejar todo, como siempre lo hice"-

Cuvertino Atlético Argentino.

"Soy un agradecido al Atlético Argentino. El cariño que he recibido no lo he vivido en ningún club. Me han tratado muy bien y la confianza que me han dado la he tratado de devolver con goles" (Emiliano Cuvertino).

Los Cuvertino: padre e hijo goleadores

Emiliano habló de su padre Walter con emoción: "Me ha marcado mucho desde mis inicios y aunque no lo alcancé a ver jugar siempre trato de copiar los movimientos que él tenía viendo los los videos. También me da muchos consejos para que siga aprendiendo y creciendo en el fútbol".

Del otro lado Walter definió las virtudes futbolísticas de su hijo: "Tiene algo muy parecido a mí que es la obsesión por el gol. Lo definiría como un jugador muy parecido a lo que era Mario Kempes: muy potente, maneja las dos piernas y va siempre al frente. Vino a jugar a Argentino para buscar una proyección y su ilusión es triunfar en el fútbol".

Más de Walter Cuvertino