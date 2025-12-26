Qué lugar ocupa Scaloni y quien es el otro argentino en el Top 10 del ranking de mejores DT de selecciones

Lionel Scaloni y otro entrenador argentino forman parte del Top 10 del ranking de los mejores DT de selecciones dado a conocer por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol)
Scaloni suma 59 puntos y está detrás de los españoles Luis De la Fuente (136) y Roberto Martínez (83) entrenadores de España y Portugal, respectivamente, y dueños de los dos primeros puestos.
Debajo del DT de la Selección argentina y completando el Top 5 aparecen el noruego Stale Solbakken (48) y el alemán Thomas Tuchel (41), actual técnico de Inglaterra.
El Top 10 del ranking incluye además al francés Didier Deschamps (30), el marroquí Walid Regragui (25), el uzbeko Timur Kapadze (10), el argentino Néstor Lorenzo (10), técnico de Colombia, y el mexicano Javier Aguirre (8).
De la Fuente lideró el ranking por segundo año consecutivo y superó justamente a Martínez y Scaloni, quienes encabezaron este listado en 2022 y 2023, respectivamente.
Otro dato no menos es que con las presencias de Regragui y Aguirre hay 4 continentes representados en el Top 10 de la lista.
Entre los DT de clubes no hay argentinos ni latinoamericanos en el Top 10 y el número uno es otro español: Luis Enrique, técnico del PSG francés.