Qué lugar ocupa Scaloni y quien es el otro argentino en el Top 10 del ranking de mejores DT de selecciones

El Top 10 del ranking incluye además al francés Didier Deschamps (30), el marroquí Walid Regragui (25), el uzbeko Timur Kapadze (10), el argentino Néstor Lorenzo (10), técnico de Colombia, y el mexicano Javier Aguirre (8).

El ranking de DT de selecciones del 2025 según la IFFHS

De la Fuente lideró el ranking por segundo año consecutivo y superó justamente a Martínez y Scaloni, quienes encabezaron este listado en 2022 y 2023, respectivamente.

Otro dato no menos es que con las presencias de Regragui y Aguirre hay 4 continentes representados en el Top 10 de la lista.

Entre los DT de clubes no hay argentinos ni latinoamericanos en el Top 10 y el número uno es otro español: Luis Enrique, técnico del PSG francés.