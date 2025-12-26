Diego Tonetto, reflexivo, tras un año de consagración: "La Lepra es de esos clubes de los que terminás enamorando"

tonetto campeon ascenso} Diego Tonetto campeón del ascenso 2023 con Independiente Rivadavia.

En 2014, Diego Tonetto debió salir del club pero sintió en su depedida que le habían quedado asuntos pendientes por cumplir. "Een ese momento me tocó irme porque el club estaba en una situación complicada desde lo económico e institucional. Pero yo internamente siempre sentí que en algún momento tenía que volver porque había dejado cosas por hacer en este club y siempre tuve la esperanza de poder volver durante los años siguientes. Siempre tuve ganas y allá por el 2022 me tocó volver y pude confirmar lo que sentía, que era lograr cosas con Independiente, y al día de hoy puedo decir que se me cumplieron".

En la cronología de su relato, el mediocampista fue un poco más atrás en el tiempo y recordó su salida de Mendoza cuando aún tenía la ilusión de convertirse en jugador profesional. De muy joven, Tonetto dejó la provincia y recaló en Ferro Carril Oeste. "La vida del jugador no es todo color de rosas como se piensa. Yo me fui desde muy chico con un propósito. Me fui a los 14 años a Ferro Carril Oeste. Tenía una vida muy tradicional en Rodeo del Medio hasta que, de repente, en octavo le dije a mi mamá que me iba a Buenos Aires a jugar. Estaba jugando en ese año en las inferiores de Guaymallén y hubo una prueba en cancha de Murialdo que venía hacer River. Quedé y fui a Buenos Aires con una tanda de chicos de mi categoría. Allá en River hicimos una prueba y quedé pero no me daban la pensión. Entonces deseché la posibilidad porque no podía por temas económicos y ahí apareció Ferro".

tonetto ferro Diego Tonetto en sus inicios en Ferro.

Hoy, en la antesala de su cierre como futbolista profesional, Diego Tonetto mira en retrospectiva algunos momentos y confiesa: "Teniendo casi definido el cierre de la actividad profesional, se vienen a la mente recuerdos de estos casi 18 años de carrera. Los logros son lo más lindo pero también tuve años en clubes que no tuve esos logros pero lo valoro igual porque fueron los que me hicieron aprender un montón de cosas".

Su retiro y la posibilidad de formar parte del cuerpo técnico de Alfredo Berti

Procesar la idea del retiro para Diego Tonetto no fue sido fácil. Empezó a gestarse a fines de este año, con la posibilidad concreta ya de formar parte del cuerpo técnico de Alfredo Berti, y fue así como lo contó el mediocampista a Radio Nihuil: "Alfredo (Berti) me propuso sumarme a su cuerpo técnico y eso para mí fue súper importante. Él me dio tiempo para pensarlo y me dijo que, cuando lo decidiera, estaba la puerta abierta. Desde ahí empecé a masticarlo. Poco antes de la semifinal con River, estaba pensándolo y se lo dejé un poco al destino pensando si la vida quería que terminara así. Después le ganamos a River, llegamos a la final y bueno así se fue dando un poco el tema del retiro".

tonetto lepra Las primeras épocas de Diego Tonetto en Independiente Rivadavia.

Si bien en la redes del club está anunciado su retiro y ya es casi un hecho, para Diego Tonetto aún no es tiempo de comunicarlo con su voz porque restan algunos detalles por definir con el club y su idea es tener claridad -como siempre acostumbra- a la hora de dar el anuncio desde su parte. "Hasta el 31 de diciembre sigo siendo jugador de Independiente Rivadavia, pero va quedando cada vez menos. Estoy a la espera de algunas confirmaciones con el club por eso no anuncié nada aún. Sumarme al cuerpo técnico es la posibilidad pero respeto el tiempo del club y dirigentes que están atendiendo varias cuestiones. Seguramente en un corto tiempo pueda anunciar qué voy a hacer".

Expectativas para Independiente Rivadavia en el 2026

Más allá del rol que le toque cumplir en el futuro, Diego Tonetto cerró con los deseos y expectativas que tiene para Independiente Rivadavia en el futuro. "Espero lo mejor en lo que toque competir, por encima de logros y consagraciones. Lo importante es seguir consolidando al club en Primera División, que se siga proyectando y sus cimientos se sigan endureciendo para estar muchos años en la categoría. Y después, en las competencias, que nos toque jugar que siga habiendo un crecimiento institucional y que la gente siga aportando desde su lugar para eso. Y que desde ahí se busquen objetivos más grandes cuando el club esté consolidando".