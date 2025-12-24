Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
Estrella leprosa

El saludo navideño de Sebastián Villa para Independiente Rivadavia

A horas de la Navidad, Sebastián Villa posteó un mensaje para los hinchas de Independiente Rivadavia

Por UNO

Mientras todos alistan detalles para que llegue la Navidad, Sebastián Villa se tomó un alto en su receso y no pudo dejar pasar inadvertido su cariño por Independiente Rivadavia. Mientras descansa en su Colombia natal, el delantero posteó un video que hizo delirar a los hinchas leprosos que siguen de festejos en este 2025 inolvidable.

En su cuenta de Instagram, Sebastián Villa subió el video del spot oficial de Independiente Rivadavia. El video tiene un diálogo entre Diego Tonetto y su hijo Luca mientras arman el arbolito navideño. Ahí, el pequeño le reclama a su papá por la negada estrella para el club, mientras recuerdan momentos difíciles del club en el pasado.

Tras ese repaso por las malas, Diego Tonetto le muestra a su hijo una caja que rememora los highlights de la gran final de Copa Argentina con Independiente Rivadavia. Al final del emotivo relato de los penales, ambos colocan la estrella en la cima del pinito.

Sebastián Villa no dejó pasar el reel y lo subió a su cuenta personal, con una frase que enloqueció a los fanáticos azules: "Felices Fiestas, pueblo leproso! La estrella más brillante, es la nuestra".

El futuro de Sebastián Villa, en veremos

Más allá de la ola de rumores que lo vinculan a diferentes clubes, Sebastián Villa sigue en Colombia a la espera de novedades. El atacante tiene contrato con Independiente Rivadavia y en el club no tienen pensado regalar al diferencial del plantel. La única manera de dejarlo ir es si llega una jugosa oferta que cumpla con las expectativas que tiene la CD. Por ahora, solo rumores. A esperar.

