El saludo navideño de Sebastián Villa para Independiente Rivadavia

En su cuenta de Instagram, Sebastián Villa subió el video del spot oficial de Independiente Rivadavia. El video tiene un diálogo entre Diego Tonetto y su hijo Luca mientras arman el arbolito navideño. Ahí, el pequeño le reclama a su papá por la negada estrella para el club, mientras recuerdan momentos difíciles del club en el pasado.

Sebastian Villa en Instagram: "¡Felices Fiestas, pueblo leproso! La Estrella más brillante, es la nuestra "

Tras ese repaso por las malas, Diego Tonetto le muestra a su hijo una caja que rememora los highlights de la gran final de Copa Argentina con Independiente Rivadavia. Al final del emotivo relato de los penales, ambos colocan la estrella en la cima del pinito.