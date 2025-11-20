Daniel Vila a fondo: por qué la Lepra jugará la Libertadores en el Malvinas, su promesa y el futuro de Villa

"Todos los hinchas de Independiente Rivadavia, hace años, venimos soñando un momento como este. Desde siempre. No me imaginé que iba a ocurrir tan rápido, pero bienvenido sea para el hincha y el socio, que está presente siempre".

"No me canso de decir que la hinchada de Independiente es única. Está en las buenas, las malas, las regulares, con lluvia, con viento, con frío... Siempre está. Mirá la cola que hicieron para comprar la entrada para final de la Copa Argentina. Se pasaron dos días esperando para poder adquirir su ticket".

Independiente Rivadavia campeón Copa Argentina. Independiente Rivadavia festejó, en el Bautista Gargantini, su coronación en la Copa Argentina. Martín Pravata / Diario UNO

Su mensaje al hincha de Independiente Rivadavia

"El fútbol se disfruta poco tiempo, sobre todo cuando sos dirigente. Porque no solamente los resultados mandan, sino por todas las responsabilidades que tenés que asumir como dirigente. En este caso son muchísimas. Sucedió todo tan rápido, que ahora las responsabilidades llegan con toda esa velocidad".

"Infraestructura, acondicionar el estadio, armar un plantel largo y competitivo... Vamos a tener muchos compromisos deportivos a la vez: Liga Profesional, Copa Argentina, Copa Libertadores y Supercopa Argentina".

"En este momento, más que nunca, le pido a los hinchas que se hagan socios. Porque la manera que tiene el club de sostenerse económicamente es por los socios. El ingreso más importante que tiene que tener el club es con la masa societaria. El apoyo tiene que estar en la cancha, pero también a lo largo del mes".

Sebastián Villa, ¿se queda o se va de Independiente Rivadavia?

"Todavía no he hablado con él. Esta noche tenemos el festejo del campeonato y seguramente mañana hablaremos con Sebastián para saber qué es lo que quiere hacer. En base a eso tomaremos la decisión que más le convenga al jugador y al club".

"Fue una decisión difícil porque había mucha gente que se oponía, pero desde el primer momento sostuve que a nadie se le puede negar una segunda oportunidad. Todo el mundo tiene derecho a trabajar. No todos compartían esa decisión, pero gracias a Dios el tiempo le dio la razón a Sebastián Villa más que a mí".

"Él dijo que iba a ser como el Ave Fénix, que iba a resurgir de sus cenizas. ¡Y lo hizo! Futbolísticamente es un jugador más completo del que jugaba en Boca, porque hoy es un jugador de toda la cancha. En lo personal terminó su causa judicial, donde lo absolvieron por la denuncia que tenía. También se transformó en un líder positivo para Independiente. Aprendió a ser líder, arengar a sus compañeros y llamar la atención con firmeza. Este Villa modelo 2025 que tenemos es mucho más valioso del que llegó".

vila villa 3 Cristian Lozano / Diario UNOSebastián Villa, capitán y referente de la Lepra, celebrando junto al trofeo de la Copa Argentina. Martín Pravata / Diario UNO

¿Por qué la Lepra jugará la Copa Libertadores en el Malvinas?

"Vamos a jugar en el Malvinas, no por reformas, sino porque el Gargantini no cumple con todas las condiciones que requiere Conmebol para este tipo de torneos. Son normas muy específicas con respecto a infraestructura, vestuarios, iluminación... Habrá que trabajar para que en un futuro si las podamos cumplir".

Su promesa por ser campeón de la Copa Argentina

Tatuaje Daniel Vila El tatuaje de Daniel Vila, el cual espera por una nueva estrella. Nicolás Ríos / Diario UNO

"Ya me corté el pelo, que fue una de las promesas. Tengo que buscar el diseño que me guste para poner la estrella que me falta. Tengo la del 2007, la del 2023 y me falta la del 2025. Un duende puede ser, todo puede ser. Estoy buscando el diseño".