Las declaraciones de Ángel Di María que anticipaba el premio que la AFA le dio a Rosario Central

Rosario fue una fiesta ya que los fanáticos del Canalla se acercaron al Gigante de Arroyito para celebrar el título con los colores representativos del club, más allá de la sorpresa inicial ya que se trata de un título impensado.

Porque así festejaron algunos hinchas de Rosario Central el nuevo título que le regaló la AFA. No tienen vergüenza los hijos de re mil putas.

Los hinchas manifestaron su alegría y felicitaron al presidente de la institución Gonzalo Belloso y a la vicepresidenta Carolina Cristinziano: "La comisión directiva son unos fenómenos, nunca tuvimos un presidente y una vice como esta gente. Lo más grande que podemos tener".

"Nunca tuvimos un presidente y una Vice como esta gente, son unos fenómenos", dicen los hinchas de Rosario Central en inmediaciones del Gigante de Arroyito.



Las declaraciones de Ángel Di María que anticipaba el premio de la AFA

Luego que la AFA informara que Rosario Central es el Campeón de Liga por ser el equipo que más puntos logró en la tabla anual y que se viralizaran las fotos de Jorge Broun junto a Ángel Di María y dirigentes del Canalla también tomó importancia las declaraciones que había realizado el Fideo donde dejó en entrever que estaba al tanto del nuevo título.

El archivo que expone a Ángel Di María luego de la Liga que AFA decidió otorgarle a Rosario Central

En el video el jugador campeón del mundo manifestó: "Hoy se logró algo muy importante que era poder terminar primero, ser campeones en el anual, algo que hace 38 años Central no lo hacía y es algo muy lindo".

El comunicado de Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata decidió publicar en la red social X un duro comunicado revelando que no se realizó ninguna votación para que Rosario Central reciba el premio abriendo un gran debate: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".