¡Increíble!

Las declaraciones de Ángel Di María que anticipaba el premio que la AFA le dio a Rosario Central

Cuando nadie sabía que Rosario Central era campeón del fútbol argentino Ángel Di María ya había brindado una entrevista donde reveló que ya lo sabía

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ángel Di María celebró el título obtenido antes que se lo diera la AFA.

El mundo del fútbol se sorprendió cuando la AFA anunció que el Rosario Central de Ángel Di María era el nuevo campeón del fútbol argentino. Y, claro, ningún equipo de la Liga Profesional estaba al tanto que estaba en disputa un trofeo que iba a premiar al conjunto que más puntos obtuviera a lo largo del año.

El Canalla logró obtener 35 puntos en el Torneo Apertura clasificando primero en la Zona B mientras que en el Torneo Clausura alcanzó los 31 puntos y también se quedó con la punta; de esta manera ganó más puntos que todos liderando la tabla anual.

Rosario Central Campeón
La celebración de Rosario Central con Ángel Di María a la cabeza.

La celebración de Rosario Central campeón y la alegría de Ángel Di María

Los hinchas de Rosario Central - y gran parte del fútbol argentino - no sabían que la AFA iba a darles en horas de la mañana un trofeo por ser el equipo con más puntos en el año. De esta manera el Canalla sumó su trofeo número 13 en la máxima categoría del fútbol argentino: en total tiene cuatro títulos de Primera División, dos Copa de Competencia, una Copa Ibarguren (1915), una Copa de Honor (1916), una Copa Jockey Club (1916), una Copa Conmebol (1995), una Copa Argentina (2018), una Copa de la Liga (2023) y el trofeo Campeón de la Liga que recibió hoy.

Rosario fue una fiesta ya que los fanáticos del Canalla se acercaron al Gigante de Arroyito para celebrar el título con los colores representativos del club, más allá de la sorpresa inicial ya que se trata de un título impensado.

Los hinchas manifestaron su alegría y felicitaron al presidente de la institución Gonzalo Belloso y a la vicepresidenta Carolina Cristinziano: "La comisión directiva son unos fenómenos, nunca tuvimos un presidente y una vice como esta gente. Lo más grande que podemos tener".

Las declaraciones de Ángel Di María que anticipaba el premio de la AFA

Luego que la AFA informara que Rosario Central es el Campeón de Liga por ser el equipo que más puntos logró en la tabla anual y que se viralizaran las fotos de Jorge Broun junto a Ángel Di María y dirigentes del Canalla también tomó importancia las declaraciones que había realizado el Fideo donde dejó en entrever que estaba al tanto del nuevo título.

En el video el jugador campeón del mundo manifestó: "Hoy se logró algo muy importante que era poder terminar primero, ser campeones en el anual, algo que hace 38 años Central no lo hacía y es algo muy lindo".

El comunicado de Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata decidió publicar en la red social X un duro comunicado revelando que no se realizó ninguna votación para que Rosario Central reciba el premio abriendo un gran debate: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

Comunicado Estudiantes de La Plata
El comunicado del León contra el premio otorgado a Ángel Di María.

