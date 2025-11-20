Copa Davis: Francisco Cerúndolo cayó ante Zverev y están 1 a 1 en la serie

En el juego siguiente, el porteño comenzó a soltarse y a golpear la pelota con más potencia. Finalmente, el desenlace del parcial derivó en un tie-break, donde la moneda cayó del lado del alemán por 7-6(3).

Larguísimo rally entre Zverev y Cerúndolo que terminó a favor del número 3 del mundo.#CopaDavisEnDSPORTS pic.twitter.com/z2kqbHLJ1A — DSPORTS (@DSports) November 20, 2025

El jugador nacido en Hamburgo y finalista esta temporada en el Australian Open continuó mostrando firmeza desde el fondo. Con una notable efectividad del 94 por ciento de los puntos ganados con su primer saque y sin ceder break points, Zverev cerró el parcial por 6-4.

zverev Alexander Zberev venció a Fran Cerúndolo.

Francisco Cerúndolo tenía de hijo a Zverev

Cerúndolo llegó al duelo ante Zeverev con un historial favorable. En cuatro enfrentamientos previos, el jugador nacido en Buenos Aires hace 27 años había ganado tres, todos sobre polvo de ladrillo -en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid en 2024 y 2025, y en los cuartos de final del Argentina Open 2025-.

El alemán había ganado en la ronda de 16 del Masters 1000 de Canadá, en cemento, por 6-4, 1-0 y retiro.