Copa Davis: Francisco Cerúndolo cayó ante Zverev y están 1 a 1 en la serie

Francisco Cerúndolo perdió frente a Alexander Zverev, número 3 del mundo, por 6-4 y 7-6(3) en la serie de cuartos de final de la Copa Davis que se juega en Bolonia, Italia. Argentina y Alemania están 1 a 1.
Francisco Cerúndolo cayó frente a Alexander Zverev en la serie de cuartos de final de la Copa Davis. Argentina y Alemania están 1 a 1
Francisco Cerúndolo perdió frente a Alexander Zverev, número 3 del mundo, por 6-4 y 7-6(3) en la serie de cuartos de final de la Copa Davis que se juega en Bolonia, Italia. Argentina y Alemania están 1 a 1.
El primer set fue parejo entre el argentino y el alemán. En el quinto game, el germano fue el primero en arrebatarle el arma más letal al argentino: su servicio. Ese quiebre le permitió adelantarse 4-3 en el marcador.
En el inicio del segundo set, Cerúndolo intentó cuidar su servicio y ser preciso con sus tiros desde el fondo de la cancha. Recién en el octavo game, Zverev cedió por primera vez en el partido sus dos primeros puntos con su saque, aunque eso no lo alteró y logró igualar el marcador 4-4.
En el juego siguiente, el porteño comenzó a soltarse y a golpear la pelota con más potencia. Finalmente, el desenlace del parcial derivó en un tie-break, donde la moneda cayó del lado del alemán por 7-6(3).
El jugador nacido en Hamburgo y finalista esta temporada en el Australian Open continuó mostrando firmeza desde el fondo. Con una notable efectividad del 94 por ciento de los puntos ganados con su primer saque y sin ceder break points, Zverev cerró el parcial por 6-4.
Cerúndolo llegó al duelo ante Zeverev con un historial favorable. En cuatro enfrentamientos previos, el jugador nacido en Buenos Aires hace 27 años había ganado tres, todos sobre polvo de ladrillo -en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid en 2024 y 2025, y en los cuartos de final del Argentina Open 2025-.
El alemán había ganado en la ronda de 16 del Masters 1000 de Canadá, en cemento, por 6-4, 1-0 y retiro.