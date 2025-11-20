Colapinto vs Stroll: del "No mira los espejos" del argentino hasta el "Frustrado y con cero puntos" del piloto de Aston Martin

"Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio; y mandó a Gabi (Bortoletto) contra el muro", había dicho Colapinto a la salida de Interlagos. Sus declaraciones por supuesto no cayeron bien a Lance Stroll quien no dudó en contestarle en la antesala del Gran Premio de Las Vegas.

"No mira los espejos nunca. No le deben estar apuntando para el auto. No sé para dónde mira..."

Ante la prensa, el piloto de Aston Martín respondió a las críticas de Colapinto en un tono distante pero duro. "Escuché sobre eso. No sé. Tal vez está frustrado y enojado con la vida. Tiene cero puntos...no sé. Probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año", sentenció Stroll haciendo alusión a las pocas posibilidades que tuvo el argentino de sumar puntos en el campeonato de pilotos por tener una monoplaza en paupérrimas condiciones competitivas.