Colapinto vs Stroll: del "No mira los espejos" del argentino hasta el "Frustrado y con cero puntos" del piloto de Aston Martin

La tensión entre Franco Colapinto y Lance Stroll lleva varios episodios en esta temporada 2025 de la Fórmula 1. Con un roce previo en el Gran Premio de México, ambos tuvieron otro cruce en declaraciones por lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil cuando el piloto de Alpine le recriminó al de Aston Martin ser el cuplable de la colisión de Gabriel Bortoletto (Sauber) contra el muro. En México, el argentino lo acusó de "no mirar los espejos".
"Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio; y mandó a Gabi (Bortoletto) contra el muro", había dicho Colapinto a la salida de Interlagos. Sus declaraciones por supuesto no cayeron bien a Lance Stroll quien no dudó en contestarle en la antesala delGran Premio de Las Vegas.
Ante la prensa, el piloto de Aston Martín respondió a las críticas de Colapinto en un tono distante pero duro. "Escuché sobre eso. No sé. Tal vez está frustrado y enojado con la vida. Tiene cero puntos...no sé. Probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año", sentencióStroll haciendo alusión a las pocas posibilidades que tuvo el argentino de sumar puntos en el campeonato de pilotos por tener una monoplaza en paupérrimas condiciones competitivas.
La respuesta de Franco Colapinto a las duras declaraciones de Lance Stroll
En el Media Day del Gran Premio de Las Vegas, Franco Colapinto decidió bajarle el tono a la discusión y al cruce que ha tenido varios episodios en el año. "El incidente con Gabi (Bortoletto), yo estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, perdón si lo afectó. Fue en el calor después de la carrera. Ojalá esté todo bien entre nosotros", expresó el argentino ante los medios.
Además, Colapinto destacó la labor del canadiense en pista y la cantidad de batallas que han tenido con el piloto de Aston Martin en los distintos circuitos de la Fórmula 1. "Hemos pasado mucho tiempo juntos en pista en las carreras. Hemos estado muy cerca uno del otro y tuvimos algunas peleas ajustadas"
Horarios para Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas