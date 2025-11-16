La publicación de Franco Colapinto en la previa del GP de Las Vegas

Franco Colapinto se prepara para ser parte del Gran Premio de Las Vegas que se disputará a partir del viernes 21 de noviembre y en la previa de la trascendental carrera se expresó en las redes sociales palpitando las últimas GP de Las Vegas .
Franco Colapinto escribió en las redes sociales palpitando las últimas tres carreras del año ya con la renovación firmada
Ya con la renovación en su haber y con las expectativas altas ya que el reglamento de la Fórmula 1 se modificará y todo indica que el monoplaza de Alpine podrá ser competitivo, el piloto argentino se mostró alegre teniendo en cuenta que en esta oportunidad podrá hacer pretemporada y conocer aún más a su propio auto.
Franco Colapinto, que viene de quedarse con el puesto 15 en el GP de Brasil, se expresó en su cuenta de Instagram donde publicó un mensaje de cara a los últimas carreras del año: "Se vienen las últimas tres del año. ¡Vamos con todo! A cerrar bien una temporada complicada".
Durante 2025, el piloto argentino atravesó distintas situaciones que complicaron su desempeño en Alpine. Las estrategias adoptadas por la escudería francesa se convirtieron en la principal problemática y en una constante. Para colmo, los miembros de su equipo demoran demasiado en boxes, algo que también se reflejó en el resultado final.
Ahora el nacido en Pilar tendrá la oportunidad de volver a correr buscando mejorar sus tiempos ya con la tranquilidad que le da saber que tiene su renovación firmada y que la escudería continúa eligiendolo como uno de sus pilotos titulares.