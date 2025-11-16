Ya con la renovación en su haber y con las expectativas altas ya que el reglamento de la Fórmula 1 se modificará y todo indica que el monoplaza de Alpine podrá ser competitivo, el piloto argentino se mostró alegre teniendo en cuenta que en esta oportunidad podrá hacer pretemporada y conocer aún más a su propio auto.

La publicación de Franco Colapinto en la previa del GP de Las Vegas

Franco Colapinto, que viene de quedarse con el puesto 15 en el GP de Brasil, se expresó en su cuenta de Instagram donde publicó un mensaje de cara a los últimas carreras del año: "Se vienen las últimas tres del año. ¡Vamos con todo! A cerrar bien una temporada complicada".