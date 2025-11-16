Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El empate ante el Fortín sentenció al equipo de Marcelo Gallardo al 4° puesto en la general -quedó estacado en 53 puntos y no pudo pasar las 54 unidades del Bicho-, con lo cual ahora solamente puede aspirar a la Libertadores de dos maneras.

La primera es ganando el Torneo Clausura. De esta manera, el Millonario entraría directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ahora, espera rival en octavos de final.

River puede ser beneficiado por otros clubes para clasificar a la Copa Libertadores.

Pero puede ser beneficiado por otros clubes, más precisamente por Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors. En el caso de que estos ganen el título, liberan cupo, y River entraría a jugar la zona de repechaje.

Cuáles son los argentinos clasificados hasta el momento