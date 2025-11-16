Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

River igualó sin goles ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani, en un partido clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Si bien el Millonario está en los octavos de final del Torneo Clausura, quedó complicado para clasificar a la prestigiosa competencia internacional.
Por ahora, los de Marcelo Gallardo pueden clasificar a la Copa Libertadores de dos maneras: sea por sí mismo o por la victoria de otros clubes.
Los resultados que necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026
Rosario Central y Boca ya tienen su lugar asegurado para la fase de grupos, mientras que Argentinos Juniors, aun con un partido menos, ya que el Millonario no logró alcanzarlo, se mete en la fase previa, es decir, el repechaje.
El empate ante el Fortín sentenció al equipo de Marcelo Gallardo al 4° puesto en la general -quedó estacado en 53 puntos y no pudo pasar las 54 unidades del Bicho-, con lo cual ahora solamente puede aspirar a la Libertadores de dos maneras.
Pero puede ser beneficiado por otros clubes, más precisamente por Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors. En el caso de que estos ganen el título, liberan cupo, y River entraría a jugar la zona de repechaje.
Cuáles son los argentinos clasificados hasta el momento
Platense, campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos.
Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, a la fase de grupos.
Rosario Central, 1° de la tabla anual, a la fase de grupos.
Boca, 2° de la tabla anual, a la fase de grupos.
El próximo campeón del Torneo Clausura, a la fase de grupos.