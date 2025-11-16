El Clausura de hockey sobre césped tiene cuartos de final definidos

UNSJ, Los Tordos, Marista, Maristas de San Rafael, Murialdo, Regatas/Andino, Liceo y Banco Mendoza sacaron boleto para la etapa de play offs, siendo los cuatro primeros los que gozan de ventaja deportiva por quedar en la parta alta de la tabla de posiciones (les alcanza con empatar para avanzar de instancia).

marista hockey 1 Marista, siempre candidato en el hockey sobre césped de damas. Foto: Axel Lloret/UNO

El mejor fue UNSJ: las Patitas derrotaron 4 a 3 a Maristas de San Rafael en el sur y cerraron una campaña enorme en la fase regular: 12 victorias, 2 empates y una sola derrota. Sus 39 puntos lo dejaron líder y se medirá en el cruce con Banco Mendoza, octavo luego de igualar 1 a 1 sin bonus ante Marista.