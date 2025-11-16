El Clausura de hockey sobre césped tiene cuartos de final definidos

El segundo semestre empieza a definirse para los deportes de Mendoza. Tal es el caso del torneo Clausura del hockey sobre césped, que cumplió con la primera fase en damas y ya tiene definido el cuadro de cuartos de final.
Cerrada la primera fase, el hockey sobre césped de damas tiene los ocho que van por el título del segundo semestre.
UNSJ, Los Tordos, Marista, Maristas de San Rafael, Murialdo, Regatas/Andino, Liceo y Banco Mendoza sacaron boleto para la etapa de play offs, siendo los cuatro primeros los que gozan de ventaja deportiva por quedar en la parta alta de la tabla de posiciones (les alcanza con empatar para avanzar de instancia).
El mejor fue UNSJ: las Patitas derrotaron 4 a 3 a Maristas de San Rafael en el sur y cerraron una campaña enorme en la fase regular: 12 victorias, 2 empates y una sola derrota. Sus 39 puntos lo dejaron líder y se medirá en el cruce con Banco Mendoza, octavo luego de igualar 1 a 1 sin bonus ante Marista.
A dos puntos de la cima quedó Los Tordos tras derrotar a Universidad de Cuyo en la última fecha 2 a 1. Ahora, se verán las caras con Liceo, séptimo tras derrotar 2 a 1 a domicilio a Teqüe. Marista terminó en el tercer lugar del podio y cruzará con Regatas/Andino, culminó sexto en la clasificación. El cruce restante será Maristas de San Rafael vs Murialdo, cuarto y quinto, respectivamente.
El hockey sobre césped de Mendoza tiene motivos para sonreír: cuatro jugadores fueron convocados a la Selección argentina de la categoría Junior para disputar el Mundial. Sol Guignet, Milagros Alastra y Lu Peralta (como reserva) forman parte de Las Leoncitas que competirán en Chile, mientras que Lautaro Martínez dirá presente con Los Leoncitos (competirán en La India).