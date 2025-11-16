El golpe perfecto: el thriller mexicano de crímenes y drama que sacude Netflix

Dirigida por Federico Veiroj y Rodrigo Santos, la ficción presenta a un hombre que lleva años obsesionado con ganar el mítico premio de Melate. Cuando ya está a punto de abandonar ese sueño, la desesperación económica despierta en él una idea audaz: idear un plan para robar el premio ante millones de personas, sin que nadie lo note… al menos al principio.

Se trata de la serie Me late que sí, que llegó a Netflix el 14 de noviembre de 2025 y cuenta con un elenco potente encabezado por Alberto Guerra, Ana Brenda Contreras, Andrés Almeida y Christian Tappán, quienes dan vida a un thriller tenso, humano y lleno de matices.