Entre las series y películas que renovaron el catálogo de Netflix en noviembre, destaca una producción mexicana de 2025 que mezcla drama, crímenes y un tono apasionante y agridulce. La trama, contada a lo largo de 6 capítulos, está basada en hechos reales y retoma la increíble historia del fraude del sorteo de Melate en 2012, uno de los escándalos más llamativos de la década.
El golpe perfecto: el thriller mexicano de crímenes y drama que sacude Netflix
Dirigida por Federico Veiroj y Rodrigo Santos, la ficción presenta a un hombre que lleva años obsesionado con ganar el mítico premio de Melate. Cuando ya está a punto de abandonar ese sueño, la desesperación económica despierta en él una idea audaz: idear un plan para robar el premio ante millones de personas, sin que nadie lo note… al menos al principio.
Se trata de la serie Me late que sí, que llegó a Netflix el 14 de noviembre de 2025 y cuenta con un elenco potente encabezado por Alberto Guerra, Ana Brenda Contreras, Andrés Almeida y Christian Tappán, quienes dan vida a un thriller tenso, humano y lleno de matices.
Netflix: de qué trata la serie Me late que sí
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Me late que sí versa: “Un hombre común, desesperado y harto de su mala fortuna, idea un golpe audaz y reúne a un grupo muy peculiar para intentar lo imposible: robar el premio de la lotería en vivo”.
Netflix: tráiler de la serie Me late que sí
Reparto de Me late que sí, serie de Netflix
- Alberto Guerra
- Ana Brenda Contreras
- Andrés Almeida
- Christian Tappan
- Aldo Escalante
- Luis Alberti
- Majo Vargas
- Mariana Gajá
- Mercedes Hernández
- Jero Medina
- Jesusa Ochoa
- Paloma Petra
Dónde se puede ver la serie Me late que sí, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Me late que sí se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Me late que sí no está disponible en Netflix.
- España: la serie Me late que sí se puede ver en Netflix.