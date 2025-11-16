"El que esté débil, no va a estar": la advertencia de Marcelo Gallardo luego del empate de River vs Vélez

Consultado por las ausencias de Miguel Borja y Paulo Díaz, como también por la inactividad de Enzo Pérez en los últimos partidos, el DT de River fue contundente: "Fueron decisiones técnicas", aseguró.

"Necesitamos una cuota de coraje para salir de este momento, y un partido lo puede cambiar todo. Seguiremos buscando ese partido bisagra. Seguimos insistiendo hasta encontrarle la vuelta. Ya dije que no voy a claudicar. El que esté débil para afrontar esta situación no va a estar", soltó Gallardo.

Miguel Borja Miguel Ángel Borja, uno de los ausentes en el partido frente a Vélez.

Ante la pregunta de un periodista, Gallardo perdió la paciencia y se hizo cargo del mal momento que pasa el club. "¿Vos me conocés a mí? ¿Creés que perdí la exigencia? Yo me hago cargo del mal funcionamiento. Nunca dije nada fuera de la realidad que se ve. No te voy a permitir que generes esa duda. Sé lo profesional que soy, y el compromiso que tengo con el club", respondió, en tono desafiante.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores

El empate ante el Fortín sentenció al equipo de Marcelo Gallardo al 4° puesto en la general -quedó estacado en 53 puntos y no pudo pasar las 54 unidades del Bicho-, con lo cual ahora solamente puede aspirar a la Libertadores de dos maneras: