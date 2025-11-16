"El que esté débil, no va a estar": la advertencia de Marcelo Gallardo luego del empate de River vs Vélez
En conferencia de prensa, el entrenador del Millonario se mostró esperanzado para revertir el mal momento del equipo
Por UNO
River no pudo sacar ventaja en su visita a Liniers e igualó sin goles frente a Vélez, en un partido clave por la clasificación a la Copa Libertadores. En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo analizó el juego y el presente del equipo, que no es para nada bueno.
El entrenador de River se mostró esperanzado con revertir el mal momento que atraviesa el equipo, en tanto en que aseguró que lo que se necesita para salir de este momento es nada menos que coraje.
Las mejores frases de Marcelo Gallardo luego del empate frente a Vélez
Consultado por las ausencias de Miguel Borja y Paulo Díaz, como también por la inactividad de Enzo Pérez en los últimos partidos, el DT de River fue contundente: "Fueron decisiones técnicas", aseguró.
"Necesitamos una cuota de coraje para salir de este momento, y un partido lo puede cambiar todo. Seguiremos buscando ese partido bisagra. Seguimos insistiendo hasta encontrarle la vuelta. Ya dije que no voy a claudicar. El que esté débil para afrontar esta situación no va a estar", soltó Gallardo.
Ante la pregunta de un periodista, Gallardo perdió la paciencia y se hizo cargo del mal momento que pasa el club. "¿Vos me conocés a mí? ¿Creés que perdí la exigencia? Yo me hago cargo del mal funcionamiento. Nunca dije nada fuera de la realidad que se ve. No te voy a permitir que generes esa duda. Sé lo profesional que soy, y el compromiso que tengo con el club", respondió, en tono desafiante.
Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores
El empate ante el Fortín sentenció al equipo de Marcelo Gallardo al 4° puesto en la general -quedó estacado en 53 puntos y no pudo pasar las 54 unidades del Bicho-, con lo cual ahora solamente puede aspirar a la Libertadores de dos maneras:
Si es campeón del Torneo Clausura 2025, que ya lo tiene entre los clasificados a octavos de final.
Si Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors, alguno de los tres que están arriba, ganan el título y liberan un cupo.