Godoy Cruz: De jugar la Copa Sudamericana y volver al Feliciano Gambarte, a perder la categoría

Tras 17 años en Primera vuelve a jugar en al Primera Nacional, por un 2025 fatídico, donde de 32 partidos jugados entre el Torneo Apertura y Clausura solamente ganó cuatro encuentros.

En el Torneo Apertura, fue noveno de su zona y no pudo ingresar a los playoffs, con solo tres victorias, ocho empates y cinco derrotas. El segundo semestre, fue fatídico en 16 partidos quedó último en su zona y de la tabla anual terminó con 12 puntos, solamente ganó un partido, diez empates y seis derrotas.

Godoy cruz

Cómo seguirá la vida de Godoy Cruz de un descenso que no imaginaba nadie

En la temporada 2005/06, con Juan Manuel Llop como entrenador selló su primer ascenso a Primera División. Aquel 20 de mayo de 2006, cuando le ganó a Nueva Chicago 3-1 en la revancha en el estadio Malvinas Argentinas, pudo gritar campeón.

Al año siguiente descendió y tuvo que esperar hasta el 2008 para volver con Sergio Checho Batista y Daniel Oldrá.

El descenso de Godoy Cruz se da por malas decisiones, ahora habrá que barajar y empezar de nuevo para volver a jugar el torneo de la Primera Nacional con el objetivo de volver pronto a primera división.

Cuatro entrenadores que no le encontraron la vuelta

Ernesto Pedernera asumió como interino en noviembre de 2024 tras la partida de Daniel Oldrá. Luego llegó Esteban Solari, que dirigió 15 partidos en el Clausura y ganó solo dos; en el plano internacional terminó invicto en el Grupo D de la Copa Sudamericana con tres triunfos y tres empates.

Walter Ribonetto fue el tercer entrenador , ganó solo un partido, empató cuatro y perdió los otros seis.

En los últimos tres partidos llegó Omar Asad con tan solo tres fechas para lograr la permanencia, pero el milagro no se dio: empató dos, perdió uno y, de esta manera, Godoy Cruz descendió tras 17 temporadas en la máxima categoría.

Chapini. José Mansur y Alejandro Chapini con el Chiqui Tapia en la inauguración del Feliciano Gambarte.

Alejandro Chapini y José Mansur cuestionados

Desde la cúpula dirigencial del club bodeguero, el presidente Alejandro Chapini y el vicepresidente José Mansur tomaron malas decisiones y todo terminó con el descenso. Los máximos dirigentes seguramente harán su propia autocrítica en lo que fallaron.