Se viene una megavelada de boxeo profesional de triple fondo y titular en La Colonia, Junín

La Municipalidad de Junín respalda esta iniciativa de tener a los dos máximos referentes del pugilismo del departamento en otra megavelada que será a estadio lleno y televisada al país.

boxeo-angel arancibia-campeon sudamericano-cinturon.jpeg Ángel Arancibia, sumó en mayo pasado el título Sudamericano gallo al Argentino de la categoría, obtenido en febrero. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El medranino Alfredo Coki Soto, ganador del título Fedelatín ligero AMB en Panamá, con un novelón de por medio; el ex campeón argentino y sudamericano superligero Maximiliano Segura, alejado por lesión, serán los anfitriones; mientras que el lavallino Ángel Arancibia, ex campeón argentino y sudamericano gallo, completa el triple fondo.

Con rivales aún a designar, la empresa promotora de Junín, Buenos Aires, gestiona ante entidades internacionales Consejo Mundial (CMB) y Organización Mundial (OMB) la disputa de título regionales (Latinos o equivalentes) para Soto y Segura y el título mundial juvenil para Ángel Arancibia.

boxeo-alfredo coki soto-campeón fedelatin-panama-01.jpg Alfredo Coki Soto, cuando ganó por KOT2 el título Fedelatín AMB en Panamá.

La palabra de Coki Soto

"Estoy muy contento por esta nueva etapa para mi carrera, donde comienzo a trabajar con Mario Arano, que está muy fuerte a nivel internacional y ha organizado con mi intendente Mario Abed (Junín) varios festivales de alto nivel ", comenzó diciendo Coki Soto sobre la velada del 13 de diciembre.

"No hay nada más lindo que pelear acá delante de mi gente y representar a Junín y a mi Medrano querido. Estoy muy bien entrenado y llegamos con buen ritmo y listo para enfrentar a un rival de afuera, que eso motiva más", agregó el zurdo nacido en el club Tres Acequias.

Finalmente contó con mucha bronca el destrato que le hizo la AMB. "Luego de tanto lio que armaron en Panamá para no darme el título Fedelatín, donde se inventaron un doping positivo, y mientras buscaba salir al exterior a defenderlo, al hacer una pelea preparatoria, donde reemplacé al Juancito Carrasco (29 de agosto, triunfo en el Polimeni sobre Rodrigo Roldán), la AMB me quitó el título porque dicen que debería haber pedido autorización para esa pelea", explicó, para agregar: "Estoy tranquilo porque no perdí el título en el ring, donde sí lo gané, pero (Mario) Arano está gestionando un título regional en la OMB y la CMB para el 13 de diciembre", cerró