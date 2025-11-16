Se viene una megavelada de boxeo profesional de triple fondo y titular en La Colonia, Junín

El boxeo profesional de Mendoza se prepara para vivir un fin de semana inolvidable como cierre de la primera quincena de diciembre. El estadio de La Colonia, en Junín, albergará una megavelada de triple fondo y con título internacionales en juego donde tres mendocinos serán los protagonistas.
Con la organización de la empresa Arano Box, el sábado 13 de diciembre el Este mendocino tendrá su velada rutilante y con púgiles de la casa peleando por títulos internacionales. Alfredo Coki Soto, el Profe Maximiliano Segura, y el Diablito Ángel Arancibia encabezan la cartelera juninense.
Boxeo profesional en Junín con retornos y títulos en juego
Luego de meses de negociaciones, se logró la concreción de esta esperada jornada que se suma a la del viernes 12 en el hotel Park Hyatt de la ciudad de Mendoza (organizada por Pandolfino Box) para poner a la provincia en el centro de la atención del país.
La Municipalidad de Junín respalda esta iniciativa de tener a los dos máximos referentes del pugilismo del departamento en otra megavelada que será a estadio lleno y televisada al país.
El medranino Alfredo Coki Soto, ganador del título Fedelatín ligero AMB en Panamá, con un novelón de por medio; el ex campeón argentino y sudamericano superligero Maximiliano Segura, alejado por lesión, serán los anfitriones; mientras que el lavallino Ángel Arancibia, ex campeón argentino y sudamericano gallo, completa el triple fondo.
Con rivales aún a designar, la empresa promotora de Junín, Buenos Aires, gestiona ante entidades internacionales Consejo Mundial (CMB) y Organización Mundial (OMB) la disputa de título regionales (Latinos o equivalentes) para Soto y Segura y el título mundial juvenil para Ángel Arancibia.
La palabra de Coki Soto
"Estoy muy contento por esta nueva etapa para mi carrera, donde comienzo a trabajar con Mario Arano, que está muy fuerte a nivel internacional y ha organizado con mi intendente Mario Abed (Junín) varios festivales de alto nivel ", comenzó diciendo Coki Soto sobre la velada del 13 de diciembre.
"No hay nada más lindo que pelear acá delante de mi gente y representar a Junín y a mi Medrano querido. Estoy muy bien entrenado y llegamos con buen ritmo y listo para enfrentar a un rival de afuera, que eso motiva más", agregó el zurdo nacido en el club Tres Acequias.