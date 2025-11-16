Boca recibe a Tigre en La Bombonera buscando mantener el liderazgo del Grupo A

Boca, con sólo empatar, se quedará con el Grupo A y tendrá ventaja deportiva para definirá todas las llaves de los playoffs como local. En caso de perder, una victoria de Unión de Santa Fe podría desplazarlo al segundo lugar.

Cómo armó Úbeda el once inicial de Boca

Para recibir a Tigre, el DT deberá reemplazar al defensor Lautaro Di Lollo que llegó a la quinta amarilla la fecha pasada. Su lugar lo ocuparía Nicolás Figal.

El español Ander Herrera reemplazaría al delantero Milton Giménez, sumándose al mediocampo haciendo que Exequiel Zeballos salga de posición de la cancha y ocupe el lugar del atacante formado en Atlanta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catigreoficial/status/1989891270731305088&partner=&hide_thread=false ¡TIGRE SOS LA RAZÓN Y LA CURA DE ESTA ENFERMEDAD!



#TorneoBetano Clausura 2025 - Fecha 16

Darío Herrera

VAR: Fernando Espinoza



Seguilo en vivo por ESPN Premium. Suscribite al Pack Fútbol.#JuegaTigre pic.twitter.com/TxcD7KSuu8 — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) November 16, 2025

Tigre quiere quedar bien arriba en la tabla

El equipo de Diego Dabove viene de ganarle 1 a 0 a Estudiantes de local, y tiene asegurado su lugar en octavos de final. Ocupa cuarto lugar de la Zona A, con 22 unidades, misma que Barracas Central y Racing. Le lleva una unidad a Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors y dos de Banfield, que peleará el ingreso a los playoffs. Una derrota o un empate contra Boca le restarían ventaja deportiva -localía- pero no lo dejaría afuera ya que Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors se enfrentarán entre sí.

Ficha del partido y probables formaciones

Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - 15ª fecha

Estadio: Alberto J. Armando -La Bombonera-

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Fernando Espinoza.

Horario: 20.15

TV: ESPN Premium

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Lautaro Blanco, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Juan Barinaga; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Sebastián Medina, Elías Cabrera, Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.