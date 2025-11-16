Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
TORNEO CLAUSURA

Boca recibe a Tigre en La Bombonera buscando mantener el liderazgo del Grupo A

Con el envión anímico del triunfo en el Superclásico y clasificado a playoffs y Copa Libertadores, Boca buscará cerrar bien arriba para tener ventaja deportiva

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Boca recibe a Tigre en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Un muy motivado equipo de Boca, que viene de ganar el Superclásico a River en la fecha pasada, recibe este domingo a Tigre por la 16ª fecha con la consigna de asegurarse el primer lugar del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se juega desde las 20.15 en el estadio Alberto J. Armando -La Bombonera- con el arbitraje de Darío Herrera. La transmisión por TV será de la señal de cable ESPN Premium.

Leandro Paredes
Leandro Paredes, toda la jerarquía del campeón mundial en el mediocampo de Boca.

Boca recibe Tigre entonadísimo tras ganar el Superclásico

El equipo Xeneize viene de ganar 2 a 0 a River en el Superclásico que se disputó el domingo pasado en el interzonal por la 15ª fecha del Torneo Clausura. El equipo que dirige Claudio Úbeda fue superior a su clásico rival y con el triunfo se aseguró el pasaje a la Copa Libertadores de América y a los octavos de final de este torneo.

Boca, con sólo empatar, se quedará con el Grupo A y tendrá ventaja deportiva para definirá todas las llaves de los playoffs como local. En caso de perder, una victoria de Unión de Santa Fe podría desplazarlo al segundo lugar.

Cómo armó Úbeda el once inicial de Boca

Para recibir a Tigre, el DT deberá reemplazar al defensor Lautaro Di Lollo que llegó a la quinta amarilla la fecha pasada. Su lugar lo ocuparía Nicolás Figal.

El español Ander Herrera reemplazaría al delantero Milton Giménez, sumándose al mediocampo haciendo que Exequiel Zeballos salga de posición de la cancha y ocupe el lugar del atacante formado en Atlanta.

Tigre quiere quedar bien arriba en la tabla

El equipo de Diego Dabove viene de ganarle 1 a 0 a Estudiantes de local, y tiene asegurado su lugar en octavos de final. Ocupa cuarto lugar de la Zona A, con 22 unidades, misma que Barracas Central y Racing. Le lleva una unidad a Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors y dos de Banfield, que peleará el ingreso a los playoffs. Una derrota o un empate contra Boca le restarían ventaja deportiva -localía- pero no lo dejaría afuera ya que Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors se enfrentarán entre sí.

Ficha del partido y probables formaciones

Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - 15ª fecha

Estadio: Alberto J. Armando -La Bombonera-

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Fernando Espinoza.

Horario: 20.15

TV: ESPN Premium

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Lautaro Blanco, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Juan Barinaga; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Sebastián Medina, Elías Cabrera, Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

