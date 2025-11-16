La Peatonal del Vino juntó a 20.000 personas y se prepara para una segunda noche con Miranda!

“Estoy muy contento de que volvió la Peatonal del Vino aquí al barrio Cívico. Con la música electrónica vemos muchísimos grupos de jóvenes que están llegando, estimo que al final de la jornada pueden haber más de 20 mil personas, lo cual es un éxito, era una cantidad que imaginábamos”, destacó el jefe comunal.

Y continuó: “Hay muchísimas expectativas para este domingo, que arranca tempranito, con una banda bien mendocina como Gauchito Club y el cierre de Miranda!, que va a levantar al barrio Cívico. Algo que caracteriza a la Ciudad son las actividades culturales en el espacio público con acceso libre y gratuito, en una sana articulación con el sector privado".

peatonal del vino 2025 4 Mucha gente concurrió al Parque Cívico. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

"Tenemos el aniversario de la Arístides, nuestra Vendimia aquí en el barrio Cívico, también con una propuesta abierta al público. Y la verdad es que estamos muy contentos porque la gente evidentemente confía en nuestra propuesta y asiste masivamente”, cerró el intendente.

Música de Flor Parra, Brigado Crew y de los DJs Chapa & Castelo

La música tuvo un rol protagónico en la noche. Flor Parra estuvo a cargo del warm up con los últimos rayos de sol. Brigado Crew continuó y los DJs Chapa & Castelo cerraron la jornada con un set preciso y potente, creando una atmósfera muy especial mientras el público degustaba las más de 100 etiquetas.

peatonal del vino 2025 2 Los DJs Chapa & Castelo en la Peatonal del Vino 2025.

Este domingo se desarrollará la segunda y última jornada del evento, que contará con la presentación de los mendocinos de Gauchito Club, que luego le darán la posta a una de las bandas más importantes de la escena pop nacional, Miranda!. También habrá propuestas gastronómicas accesibles y nuevas oportunidades de degustación.

La Peatonal del Vino 2025 es organizada por la Ciudad de Mendoza, producida por Nero Producciones y cuenta con el acompañamiento de Galicia y Pepsi como main sponsors.