A qué hora juega River vs. Vélez por el Torneo Clausura

Para que se clasifique a la edición 2026 del certamen continental, River está obligado a vencer al Fortín y que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata para, al menos, entrar en la fase preliminar. Si se concreta esta posibilidad y Lanús conquista la Copa Sudamericana, el Granate liberará cupo y el Millonario ingresará a la fase de grupos.

El Millo tendrá la baja del colombiano Kevin Castaño, de gira con su selección por la fecha FIFA, de Lucas Martínez Quarta y de Marcos Acuña, ambos no disponibles por llegar a la quinta amarilla ante Boca

convocados-river Estos son los concentrados de River.

El mendocino Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo reemplazando a Martínez Quarta mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarían por el lesionado Gonzalo Montiel y Acuña, respectivamente.

Además, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina ingresarán por Maximiliano Meza -el domingo ante Boca, tuvo que ser sustituido a mitad del primer tiempo por una avulsión en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda, por lo que estará tres meses sin jugar- y Paulo Díaz (fue borrado por Marcelo gallardo al igual que Miguel Borja). Mientras que Juan Carlos Portillo estará en la defensa.

El colombiano Juan Fernando Quintero volvería a ser titular reemplazando a su compatriota Castaño y hará que se rompa la línea de cinco defensores, parándose detrás de los dos delanteros que serán Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de perder 2-0 ante Gimnasia La Plata, de visitante, por la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

A pesar de ya estar clasificado a los octavos de final del certamen, Vélez puso en riesgo su localía en los mismos y, de caer ante River y darse otros resultados, podría terminar en los últimos puestos de clasificación lo que lo haría ser visitante en la fase eliminatoria.

Las probables formaciones de Vélez y River:

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silveiro, Aaron Quiros, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Francisco Pizzini, Bruno Valdes; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.. DT: Marcelo Gallardo.