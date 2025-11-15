El probable equipo de River para enfrentar a Vélez con algunas sorpresas

River jugará un partido trascendental este domingo, cuando visite a Vélez desde las 17. El DT millonario, Marcelo Gallardo, define los once con algunas sorpresas.
River tiene la obligación de ganar para seguir soñando con la Copa Libertadores y asegurar su lugar en los playoffs del campeonato local.
Tras el papelón en el Superclásico, la gran novedad es el regreso de Enzo Pérez. El experimentado volante central de 39 años regresará después de ocho partidos de ausencia, tras recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda sufrida en la Libertadores ante Palmeiras. Su último partido como titular fue justamente en la ida frente al equipo brasileño, en el Monumental.
No sólo ingresará Enzo Pérez por Kevin Castaño (convocado por la selección de Colombia), sino que el Muñeco también mueve piezas en el mediocampo y la defensa. Juanfer Quintero regresará al once inicial en lugar del lesionado Maximiliano Meza, y completarán el mediocampo Giuliano Galoppo y Santiago Lencina o Nacho Fernández.
Además Gallardo borró a Paulo Díaz (fue titular ante Boca) y a Miguel Borja.
En la defensa, Fabricio Bustos (podría jugar el juvenil Agustín Obregón) ocupará el lateral derecho por Gonzalo Montiel, quien se resintió de un esguince y no llega bien al partido. Milton Casco vuelve al lateral izquierdo por el también suspendido Marcos Acuña.
En la delantera no habrá sorpresas, ya que Maximiliano Salas y Sebastián Driussi seguirán siendo la dupla de ataque, a pesar de que Driussi arrastra molestias físicas tras el Superclásico.
Franco Armani; Fabricio Bustos o Agustín Obregón, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.