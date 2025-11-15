El probable equipo de River para enfrentar a Vélez con algunas sorpresas

No sólo ingresará Enzo Pérez por Kevin Castaño (convocado por la selección de Colombia), sino que el Muñeco también mueve piezas en el mediocampo y la defensa. Juanfer Quintero regresará al once inicial en lugar del lesionado Maximiliano Meza, y completarán el mediocampo Giuliano Galoppo y Santiago Lencina o Nacho Fernández.

Además Gallardo borró a Paulo Díaz (fue titular ante Boca) y a Miguel Borja.

Miguel Borja Borja fue borrado por Gallardo.

En la defensa, Fabricio Bustos (podría jugar el juvenil Agustín Obregón) ocupará el lateral derecho por Gonzalo Montiel, quien se resintió de un esguince y no llega bien al partido. Milton Casco vuelve al lateral izquierdo por el también suspendido Marcos Acuña.

En la delantera no habrá sorpresas, ya que Maximiliano Salas y Sebastián Driussi seguirán siendo la dupla de ataque, a pesar de que Driussi arrastra molestias físicas tras el Superclásico.

La posible formación de River para enfrentar a Vélez

Franco Armani; Fabricio Bustos o Agustín Obregón, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.