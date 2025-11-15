El afortunado que tenga latas de durazno tiene un tesoro: cómo hacer una trampa para mosquitos casera

latas de durazno (1) Con una lata de durazno y un poco de almíbar crea una trampa contra los mosquitos.

Pues estos insectos se sienten fuertemente atraídos por los olores dulces y fermentados. Y justamente, el almíbar azucarado de las latas de durazno es perfecto para crear ese estímulo. Con apenas algunos materiales que seguro tenés en casa, podés armar una trampa que reduce notablemente la presencia de mosquitos en interiores y exteriores.

Para ello necesitas:

1 lata vacía de duraznos (o con restos de almíbar)

vacía de duraznos (o con restos de almíbar) 3 cucharadas de azúcar

½ taza de agua caliente

1 cucharadita de levadura

Papel oscuro o una bolsa negra

Cinta adhesiva

El paso a paso de la trampa casera es muy sencillo. En un recipiente, mezcla el agua caliente con el azúcar hasta disolverla y luego agrega la levadura. Esta combinación genera dióxido de carbono, el mismo gas que emitimos los humanos y que atrae a los mosquitos.

Es importante que dejes un poco del almíbar dentro de la lata porque ese aroma dulce potencia la atracción. Ahora pone la mezcla en la lata y cúbrela con papel oscuro.

atrapa mosquitos Gracias a esta idea de reciclaje podrás estar tranquilo en casa sin ninguna picadura.

Por último, ubica la trampa en un rincón estratégico, preferentemente en zonas donde circulan mosquitos, como cerca de ventanas, balcones, plantas o el patio.

Por qué esta idea de reciclaje es efectiva

Los mosquitos son extremadamente sensibles al dióxido de carbono, a los olores dulces y a los espacios oscuros y húmedos. Esta trampa combina los tres estímulos, atrayendo a los insectos hacia el interior de la lata, donde quedan atrapados sin poder volver a salir.

Además, es una alternativa económica, ecológica y reutilizable, ideal para quienes buscan soluciones naturales sin recurrir a químicos fuertes.

Finalmente, si buscas potenciar su efectividad, cambia la mezcla cada 10 días para mantener su fuerza atrayente. Coloca dos o más trampas si vivís en zonas de alto mosquito. Si tenés muchas latas, arma varias trampas, cuantas más, mejor resultado.