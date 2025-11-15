Inicio Ovación Fútbol Omar Asad
Omar Asad no habló en conferencia de prensa tras el descenso de Godoy Cruz: el motivo

Pese a que es una instancia obligatoria en cada partido, Omar Asad no habló ante los medios tras el empate con Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte

Por Omar Romero [email protected]
Se suspendió la conferencia de prensa del Turco Asad.

Aldosivi le ganó 4-2 a San Martín de San Juan en el José María Minella y, automáticamente, sentenció a Godoy Cruz a jugar la temporada 2026 en el torneo de la Primera Nacional. El Bodeguero, por su parte, empató 1-1 con Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte.

Omar Asad, que llegó al Expreso para dirigir los últimos tres partidos del año, no pudo lograr el objetivo de lograr la permanencia con el Bodeguero.

godoy-cruz
Godoy Cruz empató con Deportivo Riestra y descendió a la Primera Nacional.

Con el resultado sobre la mesa, la conferencia de prensa que el Turco debía afrontar ante los medios fue suspendida. Pese a que esto es obligatorio después de cada partido, desde la Liga Profesional entendieron que no era necesario que el DT se exponga a hablar, entendiendo la delicada situación que vive Godoy Cruz.

La misma decisión tomaron los jugadores. Desde la institución confirmaron que ninguno de los futbolistas prestará declaraciones luego de que se conifrmara el descenso a la Segunda División del fútbol argentino.

Godoy Cruz no pudo ganar en el Feliciano Gambarte

  • vs. Sarmiento de Junín 0-0
  • vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 1-2
  • vs. Atlético Mineiro 0-1 (Copa Sudamericana)
  • vs. Vélez Sarsfield 0-2
  • vs. Barracas Central 0-0
  • vs. Instituto de Córdoba 1-1
  • vs. Independiente de Avellaneda 1-1
  • vs. San Martín de San Juan 0-0
  • vs. Deportivo Riestra 1-1

