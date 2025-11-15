Omar Asad no habló en conferencia de prensa tras el descenso de Godoy Cruz: el motivo

Omar Asad, que llegó al Expreso para dirigir los últimos tres partidos del año, no pudo lograr el objetivo de lograr la permanencia con el Bodeguero.

godoy-cruz Godoy Cruz empató con Deportivo Riestra y descendió a la Primera Nacional. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Con el resultado sobre la mesa, la conferencia de prensa que el Turco debía afrontar ante los medios fue suspendida. Pese a que esto es obligatorio después de cada partido, desde la Liga Profesional entendieron que no era necesario que el DT se exponga a hablar, entendiendo la delicada situación que vive Godoy Cruz.