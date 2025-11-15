Omar Asad no habló en conferencia de prensa tras el descenso de Godoy Cruz: el motivo

Aldosivi le ganó 4-2 a San Martín de San Juan en el José María Minella y, automáticamente, sentenció a Godoy Cruz a jugar la temporada 2026 en el torneo de la Primera Nacional. El Bodeguero, por su parte, empató 1-1 con Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte.
Omar Asad, que llegó al Expreso para dirigir los últimos tres partidos del año, no pudo lograr el objetivo de lograr la permanencia con el Bodeguero.
Con el resultado sobre la mesa, la conferencia de prensa que el Turco debía afrontar ante los medios fue suspendida. Pese a que esto es obligatorio después de cada partido, desde la Liga Profesional entendieron que no era necesario que el DT se exponga a hablar, entendiendo la delicada situación que vive Godoy Cruz.
La misma decisión tomaron los jugadores. Desde la institución confirmaron que ninguno de los futbolistas prestará declaraciones luego de que se conifrmara el descenso a la Segunda División del fútbol argentino.