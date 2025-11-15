Netflix y la serie polaca de 6 capítulos que arrasa a nivel mundial

La historia de esta serie es una mezcla perfecta entre ciencia ficción con drama y romance, creando un mix que arrasó desde el minuto uno en Netflix, reuniendo una gran cantidad de reproducciones al momento de su estreno a nivel mundial. Llamativamente, la crítica especializada dio reseñas muy negativas sobre este relato polaco, mientras que los suscriptores la llevaron a ser de las más recomendadas en la plataforma.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces es una de las historias polacas con más reproducciones de toda la plataforma.

Embed - La Chica y el Cosmonauta Netflix Trailer en Español Serie Tv 2023

Netflix: de qué trata la serie La chica y el cosmonauta

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de 6 capítulos, La chica y el cosmonauta centra su historia en: "El regreso de un astronauta tras 30 años desaparecido reaviva un amor pasado y despierta el interés de una corporación decidida a averiguar por qué no ha envejecido".

A pesar de las fuertes críticas de los especialistas, los suscriptores de Netflix llevaron a esta serie a ser una de las más recomendadas.

la chica y el cosmonauta 2

Reparto de la serie de Netflix, La chica y el cosmonauta

Vanessa Aleksander como Marta

Jdrzej Hycnar como Nikodem Borowski

Jakub Sasak como Bogdan

Magdalena Cielecka como Marta

Andrzej Chyra como Bogdan

Zofia Jastrzbska

Anna Cielak

Daria Polunina

Dónde ver la serie La chica y el cosmonauta, según la zona geográfica