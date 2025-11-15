Inicio Series y películas Netflix
Netflix y la serie polaca de 6 capítulos que arrasa a nivel mundial

Esta serie logró convertirse en un verdadero ícono de Netflix, con una historia que no te dejará moverte de la pantalla

Facundo Mezzabotta
Facundo Mezzabotta
Netflix cuenta con un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie ha logrado colarse entre las ofertas favoritas de los suscriptores, con un relato que es una mezcla perfecta entre ciencia ficción y drama, la cual se compone de apenas 6 capítulos y que es un verdadero éxito mundial: La chica y el cosmonauta.

Polonia es uno de los países que más creció en Netflix en los últimos años, sumando mayor cantidad de series y películas, pero también mejorando notablemente la calidad de las producciones que fueron llegando a la plataforma. Esta serie logró convertirse en una historia sumamente atrapante y atractiva, desde el minuto uno, con una combinación de géneros que atrapó al mundo entero.

la chica y el cosmonauta 1
La serie polaca fue un verdadero éxito en Netflix.

Muchos explican que el éxito de esta serie se debe a que adoptó el formato perfecto, ya que es una historia corta e interesante, durando apenas un total de 6 capítulos. Está comprobado que en los últimos años los suscriptores del catálogo de series y películas de Netflix, se han orientado más a elegir todas aquellas ofertas caracterizadas por tener una duración menor en cantidad de capítulos y priorizando la falta de relleno.

La historia de esta serie es una mezcla perfecta entre ciencia ficción con drama y romance, creando un mix que arrasó desde el minuto uno en Netflix, reuniendo una gran cantidad de reproducciones al momento de su estreno a nivel mundial. Llamativamente, la crítica especializada dio reseñas muy negativas sobre este relato polaco, mientras que los suscriptores la llevaron a ser de las más recomendadas en la plataforma.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces es una de las historias polacas con más reproducciones de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie La chica y el cosmonauta

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de 6 capítulos, La chica y el cosmonauta centra su historia en: "El regreso de un astronauta tras 30 años desaparecido reaviva un amor pasado y despierta el interés de una corporación decidida a averiguar por qué no ha envejecido".

A pesar de las fuertes críticas de los especialistas, los suscriptores de Netflix llevaron a esta serie a ser una de las más recomendadas.

la chica y el cosmonauta 2

Reparto de la serie de Netflix, La chica y el cosmonauta

  • Vanessa Aleksander como Marta
  • Jdrzej Hycnar como Nikodem Borowski
  • Jakub Sasak como Bogdan
  • Magdalena Cielecka como Marta
  • Andrzej Chyra como Bogdan
  • Zofia Jastrzbska
  • Anna Cielak
  • Daria Polunina

Dónde ver la serie La chica y el cosmonauta, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La chica y el cosmonauta se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie La chica y el cosmonauta (A Girl and an Astronaut) se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La chica y el cosmonauta se puede ver en Netflix.

