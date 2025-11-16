Inicio Ovación Fútbol Deportivo Madryn
Primera Nacional

Tras el escándalo Deportivo Madryn jugará la final del Reducido con Estudiantes de Río Cuarto

En un partido que tuvo un arbitraje más que polémico y un final lamentable Deportivo Madryn le ganó a Deportivo Morón y se clasificó a la final del Reducido.

Los jugadores de Morón se enfrentaron con rivales y policías.

En un partido que tuvo un arbitraje más que polémico y un final lamentable Deportivo Madryn le ganó a Deportivo Morón 1 a 0 y se clasificó a la final del Reducido por el segundo ascenso a Primera División donde se medirá con Estudiantes de Río Cuarto.

El gol del partido fue anotado por Santiago Postel a los 13' y a los 7' del complemento, Joaquín Livera se fue expulsado por el árbitro Pablo Echavarría y dejó al ‘Gallito’ con diez futbolistas sobre el terreno de juego del Estadio Abel Sastre.

Las jugadas polémicas y decisiones del árbitro condicionaron el juego y en el final se registró una verdadera batalla campal entre jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos que incluyó a efectivos de seguridad ya que en medio de los incidentes la policía intervino con agresiones al plantel visitante.

Durante la semana, el DT de Morón Walter Otta, fue suspendido por unas declaraciones aunque de todos modos estuvo en la tribuna observando el encuentro.

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, por el ascenso

El partido de ida había terminado 1 a 0 para Morón y el empate en el global determinó que pesara la ventaja deportiva a favor del conjunto sureño que terminó mejor ubicado en la temporada.

En la otra serie los resultados fueron idénticos y Estudiantes de Río Cuarto avanzó por la ventaja deportiva tras haber igualado 1 a 1 la serie ante Estudiantes de Caseros.

