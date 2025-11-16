Tras el escándalo Deportivo Madryn jugará la final del Reducido con Estudiantes de Río Cuarto

Durante la semana, el DT de Morón Walter Otta, fue suspendido por unas declaraciones aunque de todos modos estuvo en la tribuna observando el encuentro.
Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, por el ascenso
El partido de ida había terminado 1 a 0 para Morón y el empate en el global determinó que pesara la ventaja deportiva a favor del conjunto sureño que terminó mejor ubicado en la temporada.
En la otra serie los resultados fueron idénticos y Estudiantes de Río Cuarto avanzó por la ventaja deportiva tras haber igualado 1 a 1 la serie ante Estudiantes de Caseros.