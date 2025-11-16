Tras el escándalo Deportivo Madryn jugará la final del Reducido con Estudiantes de Río Cuarto

El gol del partido fue anotado por Santiago Postel a los 13' y a los 7' del complemento, Joaquín Livera se fue expulsado por el árbitro Pablo Echavarría y dejó al ‘Gallito’ con diez futbolistas sobre el terreno de juego del Estadio Abel Sastre.

Las jugadas polémicas y decisiones del árbitro condicionaron el juego y en el final se registró una verdadera batalla campal entre jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos que incluyó a efectivos de seguridad ya que en medio de los incidentes la policía intervino con agresiones al plantel visitante.