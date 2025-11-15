Julián Santero va por todo en La Pampa para retener el campeonato de Turismo Carretera

El flamante campeón del TN Clase 3 y defensor del título del Turismo Carretera, el mendocino Julián Santero, buscará cortar la racha del favorito Agustín Canapino y jugar sus última fichas en la penúltima carrera del año en Toay.
El mendocino Julián Santero buscará bajar al candidato Agustín Canapino para retener el título de campeón de Turismo Carretera logrado el año pasado
El flamante campeón del TN Clase 3 y defensor del título del Turismo Carretera, el mendocino Julián Santero, buscará cortar la racha del favorito Agustín Canapino y jugar sus última fichas en la penúltima carrera del año en Toay.
El Turismo Carretera disputará este fin de semana la 14° carrera de la temporada en el autódromo Provincia de La Pampa, escenario de la 4ª prueba de la Copa de Oro y donde Agustín Canapino podría consagrarse campeón anticipadamente.
Este fin de semana se disputa la 14ª presentación de la categoría en Toay, La Pampa, y la carrera final será este domingo a las 13:30 y puede verse por televisión en la TV Pública. Este sábado a las 16 se disputarán las pruebas de Clasificación.
Este sábado se corrieron dos tandas de ensayos libres, y allí Julián Santero (Ford Mustang) sin descollar en sus registros, En la tanda 1 obtuvo el 12° tiempo (01' 14'' 849/1000), 853 milésimas más lento que Mariano Werner (Mustang), el más veloz. En la segunda registró 01' 14'' 719/1000 (24°) 837 milésimas más que Marcos Landa (Camaro).
La pista de 4.148 metros, reconocida por generar grandes espectáculos, vuelve a ubicarse en un lugar clave dentro del calendario: la penúltima jornada que define quiénes llegan con vida al Premio Coronación a correrse el 7 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.
En ese contexto, todas las miradas apuntan a un nombre: Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro. El Titan atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y llega a La Pampa con una ventaja que podría convertirlo este domingo en campeón anticipado del TC por quinta vez.
Con 155 puntos acumulados y una racha demoledora —ganó las tres fechas de la Copa de Oro, cuatro carreras consecutivas y cinco de las últimas seis—, el arrecifeño depende de sí mismo: si logra irse de Toay con 67,5 puntos de ventaja sobre su escolta, levantará la copa sin esperar al cierre en La Plata.
El resto de los candidatos llegan mucho más comprometidos. Matías Rossi, segundo, está a 47 unidades y aún no ganó en el año, mientras que pilotos como Julián Santero, Mariano Werner u Otto Fritzler necesitan triunfos obligatorios y combinaciones prácticamente perfectas para mantenerse con vida.
Del segundo al quinto todos deben la victoria exigida por reglamento, y recién en el sexto aparece un piloto con triunfo, Mauricio Lambiris, aunque muy lejos en los puntos. En resumen, solo un milagro podría evitar que Canapino se quede con la corona: la única incógnita es si lo hará en Toay o en el Mouras.