Julián Santero va por todo en La Pampa para retener el campeonato de Turismo Carretera

Este sábado se corrieron dos tandas de ensayos libres, y allí Julián Santero (Ford Mustang) sin descollar en sus registros, En la tanda 1 obtuvo el 12° tiempo (01' 14'' 849/1000), 853 milésimas más lento que Mariano Werner (Mustang), el más veloz. En la segunda registró 01' 14'' 719/1000 (24°) 837 milésimas más que Marcos Landa (Camaro).

La pista de 4.148 metros, reconocida por generar grandes espectáculos, vuelve a ubicarse en un lugar clave dentro del calendario: la penúltima jornada que define quiénes llegan con vida al Premio Coronación a correrse el 7 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.

#TurismoCarretera | Julián Santero: "En el TN voy a continuar, tuve un par de conversaciones pero está confirmada la continuidad. Con Mauri (Tucci) también queremos reflotar el proyecto de TC Pick Up"



El piloto mendocino habló en la previa de la fecha en Toay y se refirió a…

Agustín Canapino es el gran candidato

En ese contexto, todas las miradas apuntan a un nombre: Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro. El Titan atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y llega a La Pampa con una ventaja que podría convertirlo este domingo en campeón anticipado del TC por quinta vez.

Con 155 puntos acumulados y una racha demoledora —ganó las tres fechas de la Copa de Oro, cuatro carreras consecutivas y cinco de las últimas seis—, el arrecifeño depende de sí mismo: si logra irse de Toay con 67,5 puntos de ventaja sobre su escolta, levantará la copa sin esperar al cierre en La Plata.

El resto de los candidatos llegan mucho más comprometidos. Matías Rossi, segundo, está a 47 unidades y aún no ganó en el año, mientras que pilotos como Julián Santero, Mariano Werner u Otto Fritzler necesitan triunfos obligatorios y combinaciones prácticamente perfectas para mantenerse con vida.

Del segundo al quinto todos deben la victoria exigida por reglamento, y recién en el sexto aparece un piloto con triunfo, Mauricio Lambiris, aunque muy lejos en los puntos. En resumen, solo un milagro podría evitar que Canapino se quede con la corona: la única incógnita es si lo hará en Toay o en el Mouras.

