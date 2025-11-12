Franco Colapinto fulminó a un piloto de la Fórmula 1: "Siempre está sacando gente de la pista"

El nacido en Pilar iba a comenzar a hablar con los periodistas cuando notó que Gabriel Bortoleto continuaba en diálogo con la prensa y deslizó: "Nunca vi a nadie hablar tanto"; y luego agregó: "Está hablando hace cinco minutos y dio una vuelta sola".

El argentino y el brasilero son compañeros desde las categorías inferiores, además son los únicos representantes latinoamericanos en la Fórmula 1.

Franco Colapinto fulminó a un piloto de la Fórmula 1

Luego del GP de Brasil el piloto de Alpine apuntó directamente hacia Lance Stroll mientras que salió a bancar a Gabriel Bortoleto ya que el brasilero abandonó en la primera vuelta: "Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio, y mandó a Gabi contra el muro".

La crítica se centra en el estilo defensivo del piloto canadiense quien protagonizó un incidente con Bortoleto en los primeros minutos del circuito Interlagos donde el piloto local intentó realizar una maniobra exterior sobre Stroll en la salida de la curva nueve, pero el representante de Aston Martin cerró la trayectoria e impactó en el neumático de su colega. Poco pudo hacer el piloto local ya que terminó chocando su monoplaza contra el muro.

Además, Colapinto acusó que se trata de una conducta recurrente en el piloto de Aston Martin: "Es lo que hace cada vez". El enfrentamiento continuó ya que en la vuelta 12 el argentino intentó sobrepasar al canadiense, pero Stroll ejecutó una férrea defensa lo que despertó el enojo del piloto de 22 años: "Stroll es un idiota, ¿qué está haciendo?".

La bronca de Franco viene desde el GP de México donde el canadiense lo sacó del asfalto en la largada provocándole un trompo: "Me tiró Stroll al pasto. No mira los espejos nunca Stroll, va siempre medio, no le debe estar apuntando para el auto. No sé para dónde mira cuando ve los espejos, siempre hace lo mismo y se hizo un trompo, pero me recuperé rápido".

Las próximas carreras de Franco Colapinto

Ya confirmado para el 2026, luego del GP de Las Vegas (a disputarse el domingo 23 de noviembre a partir de la 1) quedarán dos citas más para la Fórmula 1 y en total tres competencias ya que Qatar cuenta con una prueba de Sprint. Es así que el cronograma continuará de la siguiente manera: