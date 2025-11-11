Colapinto reveló un detalle inédito sobre su continuidad con Alpine en la Fórmula 1

El año del piloto de 22 años en Alpine no fue sencillo, ya que comenzó la temporada 2025 como piloto de reserva, pero en mayo reemplazó a Jack Doohan y se ganó su lugar acompañando a Gasly.

“Cuando sabés que tenés tu primer año entero confirmado, es algo muy especial, es más tranquilo. Podés programar cómo seguir evolucionando y el trabajo con el equipo”, contó.

Franco Colapinto Colapinto piensa en su futuro en la Fórmula 1.

“No tener nada asegurado, no saber si vas a correr la carrera siguiente, eso te genera incertidumbre”, explicó.

Luego añadió: “Soy un agradecido por esos años difíciles, carreras complicadas en las que me iba llorando, triste a casa. No tenía a nadie de mi familia que me estuviera esperando… Eran momentos muy duros”.

"Si no hubiera tenido esas dificultades, no hubiera aprendido cómo superar lo que pasó este año. El hecho de que haya un argentino todo el año en Fórmula 1 es el sueño de todos”, señaló.

En el 2026 Alpine cambiará de motor y la Fórmula 1 adaptará un nuevo formato en sus monoplazas: “Sueño con estar consistentemente en los puntos. Creo que tenemos un buen auto para pelear por puntos en muchas carreras y es lo que queremos. El equipo está trabajando mucho para que sea un buen auto”.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto volverá a correr en la F1 el fin de semana del 23 de noviembre por el GP de Las Vegas donde buscará sumar sus primeros puntos con la escudería francesa.