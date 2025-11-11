La Selección argentina dirigida por Diego Placente superó el Grupo D delMundial Sub 17 de manera invicta y con estadísticas muy positivas: convirtieron 11 goles mientras que recibieron tan solo dos. De esta manera quedó por encima de Bélgica, Túnez y Fiyi (único equipo eliminado del grupo).
La FIFA informó los cruces de los dieciseisavos de final y el día en que se disputarán, aunque aún no confirmó los horarios. Es así que el combinado nacional buscará los octavos de final el próximo viernes 14 de noviembre, y se podrá ver por la TV Pública y por DSports.
La Selección argentina ya tiene rival en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17
El conjunto nacional tuvo un paso triunfante en la fase de grupos y venció 3 a 2 a Bélgica, 1 a 0 a Túnez y 7 a 0 a Fiyi; de esta manera finalizó como la mejor selección del Mundial Sub 17; por lo tanto, en un nuevo formato, tendrá que enfrentar a la peor selección de la competencia.
Es que la nueva forma de disputar el máximo certamen de la categoría tiene a 32 equipos clasificados a dieciseisavos de final y los mejores equipos ubicados enfrentarán a los peores. De esta manera los dos primeros equipos de cada una de las 12 zonas y los 8 mejores terceros clasificaron a dieciseisavos de final, donde comenzará la etapa de eliminación directa.
Es así que la Selección argentina tendrá que jugar a México, quienes clasificaron como el último mejor tercero con tan solo tres puntos, luego vencer por 1 a 0 a Costa de Marfil, pero caer contra Suiza por 3 a 1 y con Corea del Sur por 2 a 1.
En el último tiempo, el duelo se volvió especial: en Alemania 2006, Maxi Rodríguez convirtió un gol histórico a los ocho minutos del alargue, luego de que durante los 90 minutos empataran 1 a 1. En Qatar 2022 los mexicanos tuvieron la oportunidad de dejar afuera a la Selección argentina en la zona de grupos, sin embargo cayeron por 2 a 0 y en el Mundial Sub 20 realizado este año en Chile el combinado nacional los eliminó con el mismo resultado.
En caso de ganar, los dirigidos por Diego Placente se medirán contra el ganador de la llave entre Portugal y Bélgica; y más adelante contra el ganador de Suiza - Egipto y Canadá - Irlanda.
El resto de los partidos donde la Selección argentina quedó como la mejor ubicada