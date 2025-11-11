La Selección argentina ya tiene rival en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17

Es que la nueva forma de disputar el máximo certamen de la categoría tiene a 32 equipos clasificados a dieciseisavos de final y los mejores equipos ubicados enfrentarán a los peores. De esta manera los dos primeros equipos de cada una de las 12 zonas y los 8 mejores terceros clasificaron a dieciseisavos de final, donde comenzará la etapa de eliminación directa.

Es así que la Selección argentina tendrá que jugar a México, quienes clasificaron como el último mejor tercero con tan solo tres puntos, luego vencer por 1 a 0 a Costa de Marfil, pero caer contra Suiza por 3 a 1 y con Corea del Sur por 2 a 1.

En el último tiempo, el duelo se volvió especial: en Alemania 2006, Maxi Rodríguez convirtió un gol histórico a los ocho minutos del alargue, luego de que durante los 90 minutos empataran 1 a 1. En Qatar 2022 los mexicanos tuvieron la oportunidad de dejar afuera a la Selección argentina en la zona de grupos, sin embargo cayeron por 2 a 0 y en el Mundial Sub 20 realizado este año en Chile el combinado nacional los eliminó con el mismo resultado.

En caso de ganar, los dirigidos por Diego Placente se medirán contra el ganador de la llave entre Portugal y Bélgica; y más adelante contra el ganador de Suiza - Egipto y Canadá - Irlanda.

Selección argentina Sub 17 - formación La Selección argentina Sub 17 va en búsqueda de su primer Mundial en la categoría.

El resto de los partidos donde la Selección argentina quedó como la mejor ubicada