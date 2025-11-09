La Selección argentina goleó a Fiji y se clasificó primera e invicta en el Mundial Sub 17

El partido se jugó en la cancha 3 del ASPIRE Academy de la ciudad de Rayán, donde se disputa todo el certamen, y el conjunto dirigido por Diego Placente completó una goleada contundente gracias a los tantos marcados por Uriel Ojeda (3), Mateo Martínez (2), Santiago Silveira y Simón Escobar.

sub 17 1 Uriel Ojeda hizo 3 goles para la Selección argentina ante Fiji en el Mundial Sub 17.

Con el pasaje asegurado a los 16avos de final, la Selección argentina fue un claro vencedor ante Fiji, una de las peores selecciones de este Mundial Sub 17 ya que antes había perdido con Túnez (6-0) y Bélgica (7-0).