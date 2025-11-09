La Selección argentina goleó a Fiji y se clasificó primera e invicta en el Mundial Sub 17

La Selección argentina goleó con comodidad a Fiji y se clasificó primera, invicta y con puntaje ideal en el Grupo D del Mundial Sub 17, que se lleva a cabo en Qatar.
La Selección argentina goleó con comodidad a Fiji y se clasificó primera, invicta y con puntaje ideal en el Grupo D del Mundial Sub 17, que se lleva a cabo en Qatar.
El partido se jugó en la cancha 3 del ASPIRE Academy de la ciudad de Rayán, donde se disputa todo el certamen, y el conjunto dirigido por Diego Placente completó una goleada contundente gracias a los tantos marcados por Uriel Ojeda (3), Mateo Martínez (2), Santiago Silveira y Simón Escobar.
Con el pasaje asegurado a los 16avos de final, la Selección argentina fue un claro vencedor ante Fiji, una de las peores selecciones de este Mundial Sub 17 ya que antes había perdido con Túnez (6-0) y Bélgica (7-0).
Argentina venció 3-2 en su debut a Bélgica, aseguró la clasificación a la próxima instancia tras vencer a Túnez 1-0 y este domingo se aseguró el primer lugar del grupo.
Aún faltan disputarse varios partidos para completar la fase de grupos y la Selección argentina espera rival para los 16avos de final que se jugaran entre el viernes 14 y el sábado 15.
La Selección argentina atraviesa su decimosexta participación en un Mundial Sub 17, que es el único título que le falta conseguir. Su mejor resultado en esta competición fue el tercer puesto obtenido en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, quedó cuarto Trinidad y Tobago 2003, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.