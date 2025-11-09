Torneo Clausura: cómo está la lucha por la permanencia tras el empate de San Martín de San Juan

San Martín de San Juan sigue comprometido, aunque alcanzó la misma cantidad de puntos que Godoy Cruz en la Tabla Anual y deberá enfrentar en la última fecha a Aldosivi en un duelo crucial por el descenso.

Embed - EL SANTO RESCATÓ UN EMPATE AGÓNICO Y SUEÑA CON LA PERMANENCIA | San Martín 1-1 Lanús | RESUMEN

La lucha por la permanencia en la Liga Profesional

Promedios (desciende el último)

Aldosivi está último con 0,900; San Martín tiene 0,903 con un partido más y un poco más alejados están Sarmiento (1,000) y Gimnasia La Plata (1,116).

Tabla Anual (desciende el último)

Aldosivi está último con 27 puntos, Godoy Cruz y San Martín de San Juan (un partido más) suman 28 y por ahora deberían jugar un desempate; más alejados están Sarmiento y Atlético Tucumán, ambos con 31, y Gimnasia La Plata 32.

Este domingo juegan Banfield vs. Aldosivi (19.20), Sarmiento vs. Instituto (19.20) y Godoy Cruz vs. Atlético Tucumán (21.30)