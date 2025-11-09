Torneo Clausura: cómo está la lucha por la permanencia tras el empate de San Martín de San Juan

San Martín de San Juan consiguió un empate agónico 1 a 1 ante Lanús, como local, en el partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura y le metió presión a Godoy Cruz en la lucha por la permanencia.
El gol que abrió el marcador para el visitante fue de Rodrigo Castillo a los 5', mientras que Diego González lo empató a los 45' del segundo tiempo para San Martín.
Con este resultado, el conjunto local sigue peleando por la permanencia y mantiene viva sus esperanzas hasta la última fecha, cuando se enfrente a Aldosivi de Mar del Plata.
San Martín de San Juan sigue comprometido, aunque alcanzó la misma cantidad de puntos que Godoy Cruz en la Tabla Anual y deberá enfrentar en la última fecha a Aldosivi en un duelo crucial por el descenso.
Promedios (desciende el último)
Aldosivi está último con 0,900; San Martín tiene 0,903 con un partido más y un poco más alejados están Sarmiento (1,000) y Gimnasia La Plata (1,116).
Tabla Anual (desciende el último)
Aldosivi está último con 27 puntos, Godoy Cruz y San Martín de San Juan (un partido más) suman 28 y por ahora deberían jugar un desempate; más alejados están Sarmiento y Atlético Tucumán, ambos con 31, y Gimnasia La Plata 32.
Este domingo juegan Banfield vs. Aldosivi (19.20), Sarmiento vs. Instituto (19.20) y Godoy Cruz vs. Atlético Tucumán (21.30)