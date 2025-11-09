La plataforma de series y películas Netflix tiene en su catálogo Vientre funcional, una producción israelí de 8 capítulos que conquistó al público por su historia humana y sus interpretaciones profundas. Se trata de un drama que combina emociones intensas, dilemas éticos y una narrativa envolvente.
Netflix: 8 capítulos de drama intenso que te hará sentir tensión y emociones que no podrás soltar
Entre las series y películas más comentadas de Netflix, este drama israelí destaca por su realismo, emoción y grandes actuaciones.
La serie Vientre funcional fue creada, dirigida y escrita por Shai Kapon, Shira Hadad y Dror Mishani, reconocidos por su habilidad para construir personajes complejos y conflictos realistas. Cada episodio, disponible en Netflix, invita a reflexionar sobre los vínculos familiares, el deseo de ser padres y los límites de las decisiones personales.
Protagonizada por Rotem Sela, Yehuda Levi, Lior Raz y Gal Malka, la ficción disponible en Netflix destaca por su solidez interpretativa y su dirección sensible. El drama israelí encontró un lugar especial entre los usuarios que buscan producciones intensas y emocionalmente honestas dentro del amplio universo de series y películas.
Netflix: de qué trata la serie Vientre funcional
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Vientre funcional versa: “Tras años intentando concebir sin lograrlo, una pareja decide recurrir a un embarazo subrogado. Pronto descubren que, en lo que respecta a las relaciones humanas, tres es multitud”.
Ido y Elie son una pareja que lleva varios años intentando ser padres. Después de numerosos intentos de reproducción asistida y varios abortos, es el momento de aceptar que el cuerpo de Elie no está preparado para la maternidad y deciden recurrir a la gestación subrogada.
Otra mujer de la misma ciudad, desesperada por solucionar sus problemas económicos, se ofrece a gestar a su futuro hijo. A raíz de esta decisión, se expone una montaña rusa emocional donde los tres experimentarán una pérdida de control en sus vidas y donde se retratan no solo el amor y la generosidad, sino los celos y el deseo.
Netflix: tráiler de la serie Vientre funcional
Reparto de Vientre funcional, serie de Netflix
- Yehuda Levi
- Rotem Sela
- Lior Raz
- Gal Malka
- Itay Turgeman
- Moris Cohen
- Ido Sillam
- Yael Eitan
Dónde ver la serie Vientre funcional, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Vientre funcional se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie A Body That Works se puede ver en Netflix.
- España: la serie Vientre funcional no está disponible en Netflix.