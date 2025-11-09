Netflix: 8 capítulos de drama intenso que te hará sentir tensión y emociones que no podrás soltar

Netflix-Vientre-funcional.jpg Con solo ocho episodios, la serie israelí Vientre funcional logra emocionar y dejar huella entre los fanáticos del buen drama en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Vientre funcional

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Vientre funcional versa: “Tras años intentando concebir sin lograrlo, una pareja decide recurrir a un embarazo subrogado. Pronto descubren que, en lo que respecta a las relaciones humanas, tres es multitud”.

Ido y Elie son una pareja que lleva varios años intentando ser padres. Después de numerosos intentos de reproducción asistida y varios abortos, es el momento de aceptar que el cuerpo de Elie no está preparado para la maternidad y deciden recurrir a la gestación subrogada.

Netflix-Vientre-funcional-1.jpg Vientre funcional se posiciona entre los dramas más potentes del catálogo de Netflix.

Otra mujer de la misma ciudad, desesperada por solucionar sus problemas económicos, se ofrece a gestar a su futuro hijo. A raíz de esta decisión, se expone una montaña rusa emocional donde los tres experimentarán una pérdida de control en sus vidas y donde se retratan no solo el amor y la generosidad, sino los celos y el deseo.

Netflix: tráiler de la serie Vientre funcional

Reparto de Vientre funcional, serie de Netflix

Yehuda Levi

Rotem Sela

Lior Raz

Gal Malka

Itay Turgeman

Moris Cohen

Ido Sillam

Yael Eitan

Dónde ver la serie Vientre funcional, según la zona geográfica