Netflix: 8 capítulos de drama intenso que te hará sentir tensión y emociones que no podrás soltar

Entre las series y películas más comentadas de Netflix, este drama israelí destaca por su realismo, emoción y grandes actuaciones.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una serie de Netflix dramática que se destaca por sus grandes interpretaciones y su trama profunda.

La plataforma de series y películas Netflix tiene en su catálogo Vientre funcional, una producción israelí de 8 capítulos que conquistó al público por su historia humana y sus interpretaciones profundas. Se trata de un drama que combina emociones intensas, dilemas éticos y una narrativa envolvente.

La serie Vientre funcional fue creada, dirigida y escrita por Shai Kapon, Shira Hadad y Dror Mishani, reconocidos por su habilidad para construir personajes complejos y conflictos realistas. Cada episodio, disponible en Netflix, invita a reflexionar sobre los vínculos familiares, el deseo de ser padres y los límites de las decisiones personales.

Protagonizada por Rotem Sela, Yehuda Levi, Lior Raz y Gal Malka, la ficción disponible en Netflix destaca por su solidez interpretativa y su dirección sensible. El drama israelí encontró un lugar especial entre los usuarios que buscan producciones intensas y emocionalmente honestas dentro del amplio universo de series y películas.

Netflix-Vientre-funcional.jpg
Con solo ocho episodios, la serie israelí Vientre funcional logra emocionar y dejar huella entre los fanáticos del buen drama en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Vientre funcional

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Vientre funcional versa: “Tras años intentando concebir sin lograrlo, una pareja decide recurrir a un embarazo subrogado. Pronto descubren que, en lo que respecta a las relaciones humanas, tres es multitud”.

Ido y Elie son una pareja que lleva varios años intentando ser padres. Después de numerosos intentos de reproducción asistida y varios abortos, es el momento de aceptar que el cuerpo de Elie no está preparado para la maternidad y deciden recurrir a la gestación subrogada.

Netflix-Vientre-funcional-1.jpg
Vientre funcional se posiciona entre los dramas más potentes del catálogo de Netflix.

Otra mujer de la misma ciudad, desesperada por solucionar sus problemas económicos, se ofrece a gestar a su futuro hijo. A raíz de esta decisión, se expone una montaña rusa emocional donde los tres experimentarán una pérdida de control en sus vidas y donde se retratan no solo el amor y la generosidad, sino los celos y el deseo.

Netflix: tráiler de la serie Vientre funcional

Embed - A Body That Works - Trailer -

Reparto de Vientre funcional, serie de Netflix

  • Yehuda Levi
  • Rotem Sela
  • Lior Raz
  • Gal Malka
  • Itay Turgeman
  • Moris Cohen
  • Ido Sillam
  • Yael Eitan

Dónde ver la serie Vientre funcional, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Vientre funcional se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie A Body That Works se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Vientre funcional no está disponible en Netflix.

