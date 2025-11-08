Parques Nacionales argentinos que sirvieron como escenario para películas de Hollywood

El equipo de filmación estaba trabajando en Canadá, pero el calentamiento climático afectó su rodaje: la nieve de los bosques y montañas comenzó a derretirse. Esto llevó a los productores a tomar la decisión de viajar a la Argentina donde todavía quedaba nieve y así pudieron terminar el rodaje.

Wakolda (2013)

Esta película protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida por Lucía Puenzo tiene escenas filmadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Esta película fue elegida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas como precandidata a "Mejor Película hablada en idioma extranjero" para los premios Óscar por Argentina.

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008)

Esta producción protagonizada por Harrison Ford y Shia Labeouf se filmó en el Parque Nacional Iguazú, específicamente en las cataratas.

El aura (2005)

Esta producción del recordado Fabián Bielinsky se filmó en el Parque Nacional Nahuel Huapi. "El maravilloso viaje de un personaje sin nombre, un taxidermista parco e introvertido con una extraña obsesión: durante los últimos años, una y otra vez, ha planeado e imaginado los asaltos más perfectos", es la sinopsis de esta película protagonizada por Ricardo Darín.

El último gigante (2026)

Esta producción llegará a la pantalla el próximo año y cuenta con el protagónico de Oscar Martínez y Matías Mayer. Se filmó en el Parque Nacional Iguazú, y la historia se centra en Boris, un guía turístico que se reencuentra con su padre, Julián, quien lo abandonó hace 28 años.