Estos son los nuevos camiones Mercedes-Benz que tendrá el Ejército Argentino

Desde el área de ventas de la compañía también celebran la noticia. Juan Pablo Biau Cristaldo, Gerente de Ventas de Camiones, lo explicó así: “El UNIMOG es sinónimo de robustez y confianza en todo el mundo. Desde Mercedes-Benz Camiones y Buses trabajamos para que cada cliente reciba un vehículo preparado para cumplir con las más altas exigencias operativas. Esta adjudicación refleja la solidez de nuestro portafolio y la capacidad de la marca de ofrecer soluciones que responden a las necesidades más desafiantes del mercado”.

La visión desde las fuerzas armadas es igual de clara. El Teniente Coronel Ingeniero Militar Alejandro Oscar Peralta, Jefe del Departamento Técnico de la Dirección General de Material del Ejército Argentino, aportó su punto de vista técnico. Dijo que “El Mercedes-Benz Unimog U4000 se destaca por su incomparable aptitud todo terreno, concebida para superar obstáculos en los más diversos ambientes geográficos”.

Este tipo de vehículos no se limita a una sola función. Su capacidad de adaptación permite usos muy variados, desde el transporte de tropas y la logística general hasta el montaje de equipos especializados para misiones específicas o campañas sanitarias que realiza el Ejército en zonas de difícil acceso.

Potencia y capacidad para cualquier terreno

El corazón de estas máquinas es un motor que entrega 218 caballos de fuerza. Estos camiones todoterreno disponen de una tracción integral 4x4. La transmisión es manual, con ocho velocidades y una caja reductora que multiplica su fuerza cuando el terreno lo exige.

Una de sus cualidades más destacadas es la capacidad de vadeo, que alcanza hasta 1,20 metros de profundidad. Esto le permite cruzar ríos o zonas inundadas sin problemas. Además, su carga útil se aproxima a las 4,5 toneladas, un número que demuestra la enorme resistencia que ofrece Mercedes-Benz.

El Unimog U4000 es un vehículo reconocido en todo el mundo por su polivalencia. Su diseño específico permite operar en geografías complejas, una herramienta clave para el Ejército. Su estructura y componentes están pensados para superar cualquier obstáculo que se presente, fiel a la reputación de la marca alemana.